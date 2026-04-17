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गाना बजाने के झगड़े को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश; मस्जिद को लपेटा, 14 गिरफ्तार!

Bihar News: बिहार के बेतिया में बरात में गाना बजाने को लेकर गाँव वालों और बराती के आपसी झगड़े को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई. मस्जिद से पत्थरबाजी का इलज़ाम लगाया गया. इस मामले में 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. गाँव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:06 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: अबतक धार्मिक जुलूसों पर मस्जिदों से पत्थर फेंके जाने के आरोप लगाकर दंगा-फसाद के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो निहायत ही तशवीशनाक है. बेतिया से खबर है कि एक मस्जिद के पास से गुज़र रहे बरातियों पर मस्जिद से कथित तौर पर पत्थर फेंके गए. इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है. 

असमाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई 
पुलिस के मुताबिक, बेतिया के पुरुषोत्तमपुर थाना इलाके में जुमेरात की रात मंझरिया निवासी ललन कुशवाहा की बेटी की शादी की बरात मंझरिया गांव के मस्जिद के पास से गुजर रही थी. तभी मस्जिद के पास मुस्लिम समाज के कुछ लोग खड़े हो गए और बाजा बजाने का विरोध करने लगे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद पैदा हो गया. बरात में शामिल लोगों का इल्ज़ाम है कि बारात जब मस्जिद से थोड़ी आगे बढ़ी तबतक पीछे से पत्थर की बारिश होने लगी.  असमाजिक तत्वों ने बारातियों की जमकर पिटाई की, जिसमें आधे दर्ज़न बाराती ज़ख़्मी हो गए. हालांकि, पत्थर मस्जिद से ही आया था, ये अभी जांच का विषय है, और विवाद कौन से गाने पर हुआ ये भी अभी सामने नहीं आया है. 

घटना की सूचना मिलते ही बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने खुद मौके पर पहुँच गए. एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में भारी तादाद में पुलिस बल गांव पहुंच गयी.  पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. एक पक्ष से मोहम्मद एहसान, सोहेब अख्तर,फरमान,अंजार अहमद,नसीम अख्तर ,इरफान अख्तर,इरफान आलम,अब्दुल,गुलाब परवेज और जहांगीर को गिरफ्तार किया गया है. दूसरे पक्ष के चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

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घटना के बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है. गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गयी है, हालांकि, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. बेतिया पुलिस की सूझ-बूझ और फौरी कार्रवाई से दो समुदायों के बीच के टकराव को टाला गया है.  बारात पर हमले के मामले में तीस नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. बेतिया पुलिस ने घटना के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि गाँव में पुलिसबल की तैनाती की गई है. स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. आमजनों से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. 

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