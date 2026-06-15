लड़की पक्ष ने बकरे के मीट की व्यवस्था किया लेकिन पचास हजार दहेज की व्यवस्था तत्काल में नहीं सकी. लड़की पक्ष तीन बजे से बारात का इंतजार करते रहा, लेकिन पचास हजार रुपया नहीं पहुंचाने से बारात नहीं आई है. लड़की पक्ष का आरोप है कुछ महीने पहले शादी तय हुई थी. तिलक में डेढ़ लाख रुपया नगद फर्नीचर और एक बाइक दी गई थी. आज फिर पचास हजार की मांग की गई दहेज लोभियों को पचास हजार रुपया नहीं देने पर बारात लाई है.