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बारात का इंतजार करती रही शबनम, दहेज के लोभियों ने बारात लाने से किया इनकार

Bihar Dowry Demand Dispute: बिहार के बेतिया में एक शादी दहेज की मांग के कारण संकट में पड़ गई. लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़के वालों ने शादी से पहले 50 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग की और बारात नहीं लाई. तैयारियां पूरी होने के बावजूद शादी नहीं हो सकी. पुलिस मामले की जांच कर दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 15, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:54 PM IST
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