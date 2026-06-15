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Bihar Dowry Demand Dispute: बिहार के बेतिया में लड़की पक्ष की तमाम तैयारियों पर दहेज लोभियों ने पानी फेर दिया है. पचास हजार रुपये के दहेज को लेकर लड़का पक्ष बारात लेकर लड़की के दरवाजे पर नहीं पहुंचा. यह मामला योगापट्टी के मच्छरगांवा बजार गांव का है. जनाब साहब की पुत्री शबनम की आज बारात आने वाली थी, लेकिन देर रात तक बारात शबनम के दरवाजे पर नहीं पहुंची है.
सुबह में लड़का अरमान के पिता गुलाब अंसारी ने लड़की पक्ष से पचास हजार रुपये की मांग की. साथ में दो सौ बाराती लाने की बात कही और बरातियों के लिए बकरे का मीट तैयार करने की फरमाइश की. गुलाब अंसारी ने लड़की पक्ष को बताया कि तीन बजे तक बारात आएगी.
लड़की पक्ष ने बकरे के मीट की व्यवस्था किया लेकिन पचास हजार दहेज की व्यवस्था तत्काल में नहीं सकी. लड़की पक्ष तीन बजे से बारात का इंतजार करते रहा, लेकिन पचास हजार रुपया नहीं पहुंचाने से बारात नहीं आई है. लड़की पक्ष का आरोप है कुछ महीने पहले शादी तय हुई थी. तिलक में डेढ़ लाख रुपया नगद फर्नीचर और एक बाइक दी गई थी. आज फिर पचास हजार की मांग की गई दहेज लोभियों को पचास हजार रुपया नहीं देने पर बारात लाई है.
लड़की पक्ष ने बताया कि उनके दरवाजे पर दूर-दूर से रिश्तेदार आए हैं. दो सौ बरातियों के लिए भोजन बना है. सब बेकार हो गया इज्जत प्रतिष्ठा सब चली गई है. इस घटना की सूचना पर योगापट्टी थाना पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच चल रही है. लड़का पक्ष से पुलिस बात कर रही है शादी कराने का पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है.
गौरतलब है कि इस्लाम में दहेज लेना हराम है. इसके बावजूद दहेज के लिए बरात न लाने की घटना सामने आना बताता है कि हर समुदाय में दहेज लोभी मौजूद हैं. इस पूरे प्रकरण में लड़की शबनम का क्या कसूर है?