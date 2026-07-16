/भाभी-देवर विवाद के बाद फंदे से लटका मिला गजाला का शव, ढाई महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह

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Bihar News: बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां ढाई महीने पहले गजाला खातून का रिजवान अंसारी से प्रेम विवाह हुआ था. यहां नवविवाहिता गजाला खातून का फंदे से लटकता शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. अभी इस मामले को आत्महत्यता बताया जा रहा है. दरअसल, बीती देर शाम भाभी और देवर के बीच बाइक की चाभी के लिए विवाद हुआ था. फिर कुछ देर बाद नवविवाहिता का शव संदिग्ध स्थिति में फंदे से लटकता मिला. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया. पुलिस ने मरहूमा गजाला के देवर को गिरफ्तार कर लिया है.
एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस इस घटना की सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि नवविवाहिता गजाला खातून के पति और ससुर दूसरे प्रदेश में काम करते हैं. गजाला खातून और रिजवान अंसारी के बीच लंबे समय तक प्रेम प्रसंग चला था. ढाई महीने पहले दोनों का प्रेम परवान चढ़ा, जिसके बाद घर वालों की रजामंदी से दोनों का निकाह भी हुआ था, लेकिन ढाई महीने बाद इस प्रेम विवाह का दुखद अंत हो गया है. गजाला खातून का फंदे से लटकता शव पुलिस ने बरामद किया है पति घर से बाहर है.
गजाला पर थी देवर की गंदी नजर, पीड़ित परिवार ने लगाया गंभीर इल्जाम
पुलिस ने विवाहिता के देवर को गिरफ्तार कर लिया है. मरहूमा गजाला खातून के परिवार वालों का इल्जाम है कि देवर ने ही क्रूरतापूर्वक गजाला खातून को मौत के घाट उतार दिया है. गजाला के परिवार वालों का इल्जाम है कि देवर गजाला खातून पर बुरी नजर रखता था हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है.