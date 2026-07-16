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भाभी-देवर विवाद के बाद फंदे से लटका मिला गजाला का शव, ढाई महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह

Bihar News: बिहार के बेतिया जिले में ढाई महीने पहले प्रेम विवाह करने वाली गजाला खातून का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. परिवार ने देवर पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और एफएसएल टीम के साथ मामले की जांच जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 16, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:06 AM IST
भाभी-देवर विवाद के बाद फंदे से लटका मिला गजाला का शव, ढाई महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह
Image Credit: Photo credit- punjab kesariSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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