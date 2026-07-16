/भाभी-देवर विवाद के बाद फंदे से लटका मिला गजाला का शव, ढाई महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह

Bihar News: बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां ढाई महीने पहले गजाला खातून का रिजवान अंसारी से प्रेम विवाह हुआ था. यहां नवविवाहिता गजाला खातून का फंदे से लटकता शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. अभी इस मामले को आत्महत्यता बताया जा रहा है. दरअसल, बीती देर शाम भाभी और देवर के बीच बाइक की चाभी के लिए विवाद हुआ था. फिर कुछ देर बाद नवविवाहिता का शव संदिग्ध स्थिति में फंदे से लटकता मिला. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया. पुलिस ने मरहूमा गजाला के देवर को गिरफ्तार कर लिया है.