Bihar: डकार लेने पर दो मुस्लिम छात्रों की बेरहमी से पिटाई, आरोपी शिक्षकों पर हुई बड़ी कार्रवाई

Bihar News: बिहार के बेतिया में दो शिक्षकों ने मिलकर दो मुस्लिम छात्रों की बेरहमी से पिटाई की. इस घटना के बाद आरोपी शिक्षकों को जिला शिक्षा कार्यालय के कहने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गार्गी कुमारी ने दोनों शिक्षकों सुनील कुमार पाल और संदीप कुमार राय को नोटिस जारी किया और तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

यह मामला बेतिया के बैरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ओझवलिया का है. यहां 6 दिसंबर को स्कूल के दो शिक्षकों ने 9th क्लास के छात्र सैयद हुसैन और फैयाज हुसैन को सिर्फ डकार लेने की वजह से बेरहमी से पिटाई की. दोनों शिक्षकों पर आरोप है कि वे एक छात्र की पिटाई कर रहे थे, तभी छात्र का दूसरे भाई ने उसे बचाने की कोशिश की. इसके बाद आरोपी शिक्षकों ने दोनों छात्रों को टाइल्स पर पटककर लात-घूंसों से मारा,

इस घटना के बाद छात्रों के पिता ने इंजुरी रिपोर्ट के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिले, जिसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय सख्ती से एक्शन लिया जिला शिक्षा पदाधिकारी ने डीपीओ गार्गी कुमारी को जांच के आदेश दिए थे 11 दिसंबर को डीपीओ गार्गी कुमारी दोनों शिक्षकों पर नोटिस भेजा था.

Add Zee News as a Preferred Source

अब मामले ने तूल पकड़ लिया है दोनो शिक्षकों ने जो जिला शिक्षा कार्यालय को जवाब दिया है उसे डीपीओ गार्गी कुमारी ने बताया है की शिक्षकों का जवाब भ्रामक आया है दोनो शिक्षकों पर आरोप पत्र गठित करने का आदेश जारी कर दिया गया है.

गौरतलब है कि डीपीओ गार्गी कुमारी ने कड़ा रुख अपनाया दोनों शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है नोटिस में दोनो शिक्षकों से 6 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है तीन दिन के अंदर जवाब नही मिलने पर अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिया गया था.