Bihar: डकार लेने पर दो मुस्लिम छात्रों की बेरहमी से पिटाई, आरोपी शिक्षकों पर हुई बड़ी कार्रवाई

Bihar News: बिहार के एक सरकारी स्कूल में दो मुस्लिम छात्रों को सिर्फ डकार लेने की वजह से शिक्षकों ने बेरहमी से पिटाई की. इस मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने आरोपी शिक्षकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण की मांग की थी. शिक्षकों के जवाब आने पर मामले ने तूल पकड़ लिया है, दोनो शिक्षकों ने जो जिला शिक्षा कार्यालय को जवाब दिया है उसे डीपीओ गार्गी कुमारी ने बताया है की शिक्षको का जवाब भ्रामक आया है दोनो शिक्षकों पर आरोपपत्र गठित करने का आदेश जारी कर दिया गया है.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 05, 2026, 03:10 PM IST

Bihar News: बिहार के बेतिया में दो शिक्षकों ने मिलकर दो मुस्लिम छात्रों की बेरहमी से पिटाई की. इस घटना के बाद आरोपी शिक्षकों को जिला शिक्षा कार्यालय के कहने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गार्गी कुमारी ने दोनों शिक्षकों सुनील कुमार पाल और संदीप कुमार राय को नोटिस जारी किया और तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

यह मामला बेतिया के बैरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ओझवलिया का है. यहां 6 दिसंबर को स्कूल के दो शिक्षकों ने 9th क्लास के छात्र सैयद हुसैन और फैयाज हुसैन को सिर्फ डकार लेने की वजह से बेरहमी से पिटाई की. दोनों शिक्षकों पर आरोप है कि वे एक छात्र की पिटाई कर रहे थे, तभी छात्र का दूसरे भाई ने उसे बचाने की कोशिश की. इसके बाद आरोपी शिक्षकों ने दोनों छात्रों को टाइल्स पर पटककर लात-घूंसों से मारा, 

इस घटना के बाद छात्रों के पिता ने इंजुरी रिपोर्ट के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिले, जिसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय सख्ती से एक्शन लिया जिला शिक्षा पदाधिकारी ने डीपीओ गार्गी कुमारी को जांच के आदेश दिए थे 11 दिसंबर को डीपीओ गार्गी कुमारी दोनों शिक्षकों पर नोटिस भेजा था. 

अब मामले ने तूल पकड़ लिया है दोनो शिक्षकों ने जो जिला शिक्षा कार्यालय को जवाब दिया है उसे डीपीओ गार्गी कुमारी ने बताया है की शिक्षकों का जवाब भ्रामक आया है दोनो शिक्षकों पर आरोप पत्र गठित करने का आदेश जारी कर दिया गया है.

गौरतलब है कि डीपीओ गार्गी कुमारी ने कड़ा रुख अपनाया दोनों शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है नोटिस में दोनो शिक्षकों से 6 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है तीन दिन के अंदर जवाब नही मिलने पर अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिया गया था.

Zeeshan Alam

Bihar School Teacher Brutality Caseminority newsToday News

