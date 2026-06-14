/Bihar News: घर लौटने का वादा था, तिरंगे में लिपटकर लौटे भोजपुर के लाल दानिश आलम

ट्रेनिंग के बाद जोरहाट में तैनाती

परिजनों के मुताबिक, दानिश बचपन से ही देश की सेवा करने का सपना देखते थे. वह सेना में भर्ती होकर देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे. उनकी मेहनत रंग लाई और उनका चयन अग्निवीरवायु के रूप में हुआ. 29 जून 2025 को उन्होंने बिहटा एयर फोर्स स्टेशन में योगदान दिया था. इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए कर्नाटक के बेलगांव भेजा गया. ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उनकी तैनाती असम के जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर हुई थी, जहां वह पिछले साल अक्टूबर से अपनी सेवाएं दे रहे थे. परिवार ने बताया कि दानिश हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे. 23 मई को वह अपने गांव पहुंचे थे और परिवार के साथ समय बिताने के बाद 30 मई को वापस ड्यूटी पर लौट गए थे. किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी. अब उनके शहीद होने की खबर ने पूरे परिवार और गांव को गमगीन कर दिया है.