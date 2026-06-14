/Bihar News: घर लौटने का वादा था, तिरंगे में लिपटकर लौटे भोजपुर के लाल दानिश आलम

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Bihar News: असम के जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर शनिवार को हुए एक दर्दनाक विमान हादसे में बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले 22 साल अग्निवीरवायु दानिश आलम शहीद हो गए. भारतीय वायु सेना का एएन-32 ट्रांसपोर्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दानिश समेत पांच जवानों की जान चली गई. हादसे की खबर मिलते ही उनके गांव कायमनगर और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.
दानिश आलम भोजपुर जिले के कोईलवर प्रखंड के कायमनगर गांव के निवासी थे. वह मोहम्मद फारूक आलम और अख्तरी बेगम के इकलौते बेटे थे. उनके पिता गीधा औद्योगिक क्षेत्र की एक निजी कंपनी में काम करते हैं. परिवार में उनकी दो बड़ी बहनें शगुफ्ता परवीन और गजाला परवीन हैं. एक बहन की शादी हो चुकी है. इकलौते बेटे की शहादत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.
ट्रेनिंग के बाद जोरहाट में तैनाती
परिजनों के मुताबिक, दानिश बचपन से ही देश की सेवा करने का सपना देखते थे. वह सेना में भर्ती होकर देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे. उनकी मेहनत रंग लाई और उनका चयन अग्निवीरवायु के रूप में हुआ. 29 जून 2025 को उन्होंने बिहटा एयर फोर्स स्टेशन में योगदान दिया था. इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए कर्नाटक के बेलगांव भेजा गया. ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उनकी तैनाती असम के जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर हुई थी, जहां वह पिछले साल अक्टूबर से अपनी सेवाएं दे रहे थे. परिवार ने बताया कि दानिश हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे. 23 मई को वह अपने गांव पहुंचे थे और परिवार के साथ समय बिताने के बाद 30 मई को वापस ड्यूटी पर लौट गए थे. किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी. अब उनके शहीद होने की खबर ने पूरे परिवार और गांव को गमगीन कर दिया है.
दानिश के अलावा तीन जवान शहीद
भारतीय वायु सेना की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में दानिश आलम के अलावा स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा और अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत भी शहीद हुए हैं. सभी जवान देश की सेवा करते हुए शहीद हुए. दानिश की शहादत की खबर मिलते ही कायमनगर गांव में मातम पसर गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और शुभचिंतक उनके घर पहुंच रहे हैं और परिवार को सांत्वना दे रहे हैं. गांव के लोगों का कहना है कि दानिश बेहद मिलनसार, मेहनती और देशभक्त युवा थे. उनकी शहादत पर पूरे इलाके को गर्व है, लेकिन एक होनहार बेटे को खोने का दर्द भी उतना ही गहरा है.