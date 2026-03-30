BSEB 10th Result 2026: बिना कोचिंग नाहिद सुल्ताना ने रचा इतिहास, भाई के मार्गदर्शन में बनीं बिहार की सेकेंड टॉपर

Bihar Board Topper List: बिहार बोर्ड के 10वीं में इस बार छात्राओं ने बाजी मारी, और 139 छात्र-छात्राएं टॉप टेन की लिस्ट में जगह बनाई. 12वीं क्लास के बाद हाई स्कूल में भी मुस्लिम छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया. इस बार 10वीं में शबरीन परवीन और पुष्पांजलि कुमारी ने 98.4 फीसदी नंबरों के साथ पहला स्थान हासिल किया, वहीं बेगूसराय की नाहिद सुल्ताना ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया.

नाहिद सुल्ताना का दूसरा स्थान हासिल करना कई मायनों में खास है. उनकी कामयाबी के बाद घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. बेगूसराय के एक साधारण परिवार से आने वाली इस छात्रा ने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है. उनकी कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और लगन से काम करने पर कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है.

बिहार बोर्ड का 10वीं कक्षा का रिजल्ट दोपहर 1:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया गया. जारी नतीजों के अनुसार, बेगूसराय की रहने वाली नाहिद सुल्ताना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया. उन्होंने कुल 489 यानी 97.8 फीसदी नंबर हासिल किए, जो उनकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है.

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नाहिद सुल्ताना बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत बनवारीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 की रहने वाली हैं. उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता सोहराब आलम गांव की मस्जिद में इमाम हैं, जबकि उनकी मां एक गृहिणी हैं. बेहद साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद नाहिद ने अपनी मेहनत से बड़ी कामयाबी हासिल की है.

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बिहार बोर्ड परीक्षा में नाहिद सुल्तान की इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी का माहौल है. खास बात यह है कि साल 2006 के बाद पहली बार इसी गांव से कोई छात्रा टॉप-5 में जगह बना पाई है. इस बार नाहिद सुल्ताना ने सेकेंड टॉपर बनकर अपने गांव का नाम रौशन किया है. नाहिद ने अपनी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा योगदान सेल्फ स्टडी को बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने रोजाना करीब 6 से 7 घंटे पढ़ाई की और हर विषय पर बराबर ध्यान दिया. उनकी पढ़ाई का तरीका संतुलित रहा और बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का सहारा लिया.

सभी विषयों में नाहिद की खास पकड़ भी साफ नजर आती है. उन्होंने उर्दू में 98 अंक और गणित में 97 अंक हासिल किए, जो उनके सबसे मजबूत विषय रहे. यह दिखाता है कि उन्होंने हर विषय को गंभीरता से लिया और लगाता मेहनत की. नाहिद ने अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपने बड़े भाई मोहम्मद दानिश को दिया. नाहिद ने बताया कि उनके भाई ने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया, पढ़ाई का सही तरीका बताया और हमेशा उनका हौसला बढ़ाया. कठिन समय में भाई का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना.

उनके भाई मोहम्मद दानिश ने भी बताया कि नाहिद ने पूरी पढ़ाई घर पर ही की और किसी तरह की कोचिंग नहीं ली. यह कामयाबी इस बात का उदाहरण है कि अगर सही दिशा और मेहनत हो, तो बिना कोचिंग के भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.

नाहिद सुल्ताना राजकीयकृत हाई स्कूल, बनवारीपुर की छात्रा हैं. अब उनका लक्ष्य और भी बड़ा है. उन्होंने कहा कि वह 12वीं में साइंस स्ट्रीम लेकर अच्छे अंकों से पास होना चाहती हैं और आगे चलकर मेडिकल की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहती हैं. उनका सपना है कि वह समाज की सेवा करें और जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ बड़ा करें. नाहिद की यह कामयाबी न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए प्रेरणा बन गई है.

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