Vaishali News: मटन बेचने वाले की बेटी तन्नू बनी जिला टॉपर, 461 अंक से रचा इतिहास

Vaishali Arts Topper 2026: बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजों में लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, खासकर ग्रामीण इलाकों की छात्राओं ने. वैशाली जिले के चेहराकलां की तन्नू खातून ने आर्ट्स स्ट्रीम में 500 में से 461 अंक हासिल करके जिले में टॉप किया और अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया.
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Bihar Board Inter Result 2026: बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम के रिजल्ट्स का ऐलान हो गया है. इस एग्जाम में लड़के से ज्यादा लड़कियों ने बाजी मारी है. खासकर गांवों की लड़कियों ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती. वैशाली ज़िले के चेहराकला ब्लॉक की निवासी तन्नू खातून ने अपने परिवार और अपने जिले का नाम रोशन किया है. तन्नू ने आर्ट्स स्ट्रीम में जिला टॉप किया है. तन्नू ने 500 में से 461 अंक प्राप्त करके जिले में टॉप किया है.
तन्नू बिहार के वैशाली जिले के चेहराकला ब्लॉक की रहने वाली है. तन्नू पिता, मोहम्मद शाहिद, एक साधारण मटन विक्रेता हैं जो गांव के स्थानीय बाजार में मांस बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. शाहिद ने खुद केवल सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की है, फिर भी उन्होंने संसाधनों की कमी को अपनी बेटी की शिक्षा में कभी बाधा नहीं बनने दिया.
पिता ने दिया तन्नू का साथ
आर्थिक तंगी के बावजूद शाहिद ने अपनी बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका पेशा या परिस्थितियां उनके बच्चों की पढ़ाई पर कोई बुरा असर न डालें. तन्नू की मां, गुड़िया खातून ने भी उसकी सफलता में अहम भूमिका निभाई. अपनी बेटियों पर घर के कामों का बोझ डालने के बजाय, उन्होंने उन्हें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया. तन्नू आगे की पढ़ाई करके एक शिक्षिका बनने और समाज में शिक्षा के प्रसार में योगदान देने का सपना देखती है.
तन्नू की सपना को साकार करेंगे पिता
तन्नू के पिता भी अपनी बेटी के इस सपने को साकार करने में हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं. जिस इलाके में तन्नू रहती है, वहां किसी लड़की के लिए सिर्फ़ शिक्षा हासिल करना ही एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. ऐसे माहौल में जिले की टॉपर के रूप में उसकी उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का एक बड़ा स्रोत बन गई है. तन्नू की यह उपलब्धि उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर पीछे रह जाते हैं. उसने यह साबित कर दिया है कि, कठिन परिस्थितियों के बीच भी, केवल कड़ी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की जा सकती है.