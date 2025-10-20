Bihar Chunav के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट; 3 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल

Congress Released Fourth List: कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चौथी सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में छह उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इसके साथ ही कांग्रेस अब तक कुल 60 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है.

तीन मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम

पार्टी ने रविवार देर रात यह लिस्ट जारी की थी, जिसमें तीन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है. इससे पहले कांग्रेस ने पहली सूची 16 अक्टूबर को जारी की थी, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम थे. उसके बाद दूसरी सूची में एक नाम और तीसरी सूची में पांच नाम जारी किए गए थे.

चौथी सूची में शामिल उम्मीदवार

कांग्रेस ने इस सूची में सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को वाल्मीकि नगर से, अबिदुर रहमान को अररिया से, जलील मस्तान को अमौर से, तौकीर आलम को बरारी से, प्रवीण सिंह कुशवाहा को कहलगांव से और विनोद चौधरी को सिकंदरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टों के अनुसार, कहलगांव सीट को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बीच सहमति नहीं बन पाई थी. इसके बावजूद कांग्रेस ने इस सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जिससे पार्टी ने इस सीट पर अपना दावा पक्का कर दिया है.

पहले फेज की नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी

हालांकि पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक महागठबंधन (RJD-CONG गठबंधन) में सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख सोमवार है.

इस बीच, कांग्रेस के अलावा गठबंधन की अन्य पार्टियां जैसे राजद (RJD) और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने अभी तक अपनी पूरी लिस्ट जारी नहीं की है. कई नेताओं, जिनमें तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं.