नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम नीतीश की आपत्तिजनक हरकत, महिला के चेहरे से हटाया हिजाब

CM Nitish Remove Muslim Woman Hijab: पटना में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान हुए एक घटनाक्रम ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. सीएम नीतीश ने नियुक्ति पत्र देते समय एक मुस्लिम महिला के चेहरे हिजाब हटा दिया. नीतीश कुमार की इस व्यवहार पर विपक्षी पार्टियों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:18 PM IST

नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला के चेहरे से जबरन हटाया हिजाब
नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला के चेहरे से जबरन हटाया हिजाब

Bihar News Today: बिहार की सियासत में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. सीएम नीतीश कुमार ने पटना में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला अभ्यर्थी का अचानक जबरन हिजाब हटा दिया. यह देखकर महिला और अन्य लोग सकते में आ गए. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. नीतीश कुमार का यह रवैया देख लोगों ने नाराजगी जताई है. दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है 

मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1284 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे. यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित किया गया था, जिसका मकसद राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आम लोगों तक पहुंचाना था.

सीएम ने मुस्लिम महिला के चेहरे से जबरन हटाया हिजाब?

इसी कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला आयुष चिकित्सक भी मंच पर नियुक्ति पत्र लेने पहुंची, जो उस बुरके में थी और चेहरे पर हिजाब से ढका था. तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब नीचे कर दिया. नीतीश कुमार के इस कदम से वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

RJD ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना

वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है. राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है. RJD का कहना है कि यह घटना महिला की निजी स्वतंत्रता और धार्मिक आजादी से जुड़ा गंभीर मामला है.

RJD के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि किसी महिला के पर्दे या हिजाब को हटाना भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को अपनी संस्कृति और धार्मिक आजादी के साथ जीने का अधिकार देता है. एजाज अहमद ने नीतीश कुमार से इस व्यवहार के लिए महिलाओं से माफी मांगने की मांग की.

'महिलाओं को पर्दे से बेपर्दा करना सीएम की मानसिकता'

आरजेडी प्रवक्ता ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह रवैया यह दिखाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को पर्दे से बेपर्दा करना मुख्यमंत्री की मानसिकता को उजागर करता है. एजाज अहमद ने जेडीयू, बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना महिला विरोधी सोच को सामने लाती है.

एजाज अहमद ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धार्मिक आजादी में दखल देना शुरू कर चुके हैं, जो कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ है. आरजेडी का आरोप है कि इस घटना से मुस्लिम महिलाओं के प्रति मुख्यमंत्री की सोच भी साफ तौर पर सामने आ गई है.

यह भी पढ़ें: सोनिया गांधी से गुस्ताखी! कांग्रेस ने ओडिशा के मुस्लिम नेता मोकीम को पार्टी से किया बाहर

 

Bihar Newsnitish kumarmuslim news

