हिजाब विवाद में नीतीश पर तीन जगहों पर FIR, क्या सत्ता में रहते हो सकती है किसी सीएम की गिरफ्तारी?

Nitish Kumar Hijab Controversy: जिस मुख्यमंत्री ने दशकों तक सुशासन और कानून के राज का नारा देकर बिहार की सियासत को दिशा दी, वही मुख्यमंत्री अब खुद कानून के कठघरे में खड़ा नजर आ रहा है. 5 दिसंबर 2025 को पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया, जिसने न सिर्फ सियासी भूचाल खड़ा कर दिया बल्कि गंभीर संवैधानिक और आपराधिक सवाल भी खड़े कर दिए. वीडियो में नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब बिना सहमति नीचे खींचते और 'ये क्या है?' कहते दिखते हैं, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आते हैं.

वीडियो सामने आते ही विपक्ष ने इसे महिला की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस ने नीतीश कुमार से माफी मांगने और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की. इस घटना के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ तीन अलग-अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है. इनमें से पहला एफआईआर सुमैया राणा ने लखनऊ के केसरबाग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई. इसी तरह दूसरा मामला हैदराबाद में दर्ज कराया गया है.

इसी तरह हैदराबाद की खालिदा परवीन ने लंगर हौज पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी इस हरकत से एक महिला की लज्जा भंग हुई है. लुबना सरवथ ने हैदराबाद की ओस्मानिया पुलिस स्टेशन में नीतीश के खिलाफ शिकायत है और उन पर जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. इस घटना का सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने बचाव किया है. उन्होंने इसे 'पिता जैसा स्नेह' बताकर बचाव की पुरजोर कोशिश की. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन Amnesty International ने भी इस घटना को महिला की स्वायत्तता, पहचान और गरिमा का उल्लंघन करार दिया.

कानूनी नजर से मामला कितना गंभीर?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ज्ञान रंजन मिश्रा के मुताबिक, यह मामला महज ईव-टीजिंग नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक गंभीर है. भारतीय कानून के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जरिये किया गया कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के दायरे में आ सकता है, जिसमें किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल या शारीरिक संपर्क करना दंडनीय अपराध है. बिना सहमति किसी महिला को छूना, विशेषकर सार्वजनिक मंच पर उसका नकाब खींचना, न सिर्फ शारीरिक हस्तक्षेप है बल्कि सार्वजनिक अपमान की श्रेणी में भी आता है.

ज्ञान रंजन मिश्रा ने कहा कि इसके अलावा अगर इस सरकारी नियुक्ति कार्यक्रम को वर्कप्लेस माना जाए, तो यह कृत्य महिला वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के तहत आता है, जिसमें अनचाहे शारीरिक संपर्क और महिला की गरिमा को प्रभावित करने वाले व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है. कुछ शिकायतों में IPC की धारा 153A का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि मामला एक मुस्लिम महिला की धार्मिक पहचान और नकाब जैसी धार्मिक प्रथा से जुड़ा है. उन्होंने कहा, "अगर जांच में यह साबित होता है कि इस कृत्य से सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का तत्व मौजूद था तो यह धारा भी लागू हो सकती है." ज्ञान रंजन का कहना है कि यह घटना कानूनी रूप से 'Outraging the modesty of a woman' यानी महिला की लज्जा भंग करने की कैटेगरी में आता है.

क्या FIR दर्ज होने पर हो सकती है नीतीश की गिरफ्तारी?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ज्ञान रंजन मिश्रा ने कहा कि कानूनी लिहाज से देखें तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना और गिरफ्तारी होना मुमकिन है, क्योंकि भारतीय संविधान ने उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल की तरह कोई विशेष इम्यूनिटी नहीं दी है. उन्होंने कहा कि अगर मामला संज्ञेय अपराध का बनता है, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी पूर्व अनुमति या संक्शन की जरुरत नहीं होती. सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) के ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलने पर पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है.

ज्ञान रंजन के मुताबिक, अब जहां तक मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमारी की गिरफ्तारी का सवाल है, तो कानून इसकी भी इजाजत देता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अरणेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के दिशा निर्देशों के मुताबिक, जिन मामलों में अधिकतम सजा सात साल से कम है, वहां तत्काल गिरफ्तारी के बजाय पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि अगर यह कृत्य नीतीश कुमार की ऑफिशियल ड्यूटी से असंबंधित माना जाता है, तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उनकी गिरफ्तारी में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है.

सीएम रहते हुए गिरफ्तारी की मौजूद है नजीर

भारत में सीएम रहते हुए गिरफ्तारी की नजीर भी है. साल 2024 में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, को ईडी ने शराब नीती केस में गिफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के कई दिनों बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसी तरह से डीए केस में साल 1996 में जे जयललिता की गिरफ्तारी के नजीर मिलती है, जो उस समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं.

