इमरान प्रतापगढ़ी का नीतीश पर तंज; बोले, नीतीश को सिर्फ टोपी पहनाने का आदेश
Bihar News: बिहार में एक आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय की टोपी पहनने से इंकार कर दिया. इस घटना के बाद कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:49 AM IST

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के टोपी न पहनने वाली घटना के बाद राज्य का सियासी पारा होई हो गया है. इस घटना के बाद कांग्रेस के मुस्लिम नेता और राज्य सभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने CM नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुसलमानों की टोपी पहनते नहीं थे, बल्कि मुस्लिम समुदाय को टोपी पहना (बेवकूफ बनाना) देते थे. 

दरअसल, बुधवार (21 अगस्त)  को पटना में राज्य मदरसा बोर्ड सौ वर्ष समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जामा खान ने टोपी पहनाना चाहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और अपने सर से टोपी हटा दी. इस घटना के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक सेक्युलर नेता होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस घटना पर कहा कि शायद बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से मना कर दिया हो! उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी ने उन्हें टोपी पहनने से मना किया हो! ऐसे में उनके अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं को पूछना चाहिए कि आखिर किसके दबाव में मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया.

सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मुख्यमंत्री पर तंज करते हुए कहा कि "नीतीश कुमार हमेशा अल्पसंख्यकों को टोपी पहनाने का काम करते रहे हैं. अगर पहले उन्होंने टोपी पहनी थी तो वह भी अल्पसंख्यकों को ही टोपी पहनाने (बेवकूफ बनाने) का प्रतीक था. टोपी पहनें या न पहनें, दोनों ही सूरत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज को ही टोपी पहनाई है."

गौरतलब है कि इससे पहले नीतीश कुमार मुस्लिम समुदाय के काफी करीब माने जाते थे और वह मुस्लिम समाज के धार्मिक त्योहारों में भी हिस्सा लेते थे. रमजान के वक्त नीतीश कुमार मुस्लिम समुदाय की टोपी और गछा डाले नजर आते थे. उनकी पार्टी JDU इफतार पार्टी का आयोजन भी करवाती है. इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए टोपी पहनने से इंकार करने वाली घटना उनकी राजनीति के लिए मुसीबत का सबब बन गया है. 

