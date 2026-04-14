Nitish Kumar Resignation: BJP के CM के तौर पर 'सम्राट चौधरी' हैं बिहार के मुसलमानों की पहली पसंद!

Nitish Kumar Resignation: बिहार की सियासी फिजा बहुत जल्द ही बदलने वाली है. राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. आज शाम तक बीजेपी अपने नए मुख्यमंत्री के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर सकती है. इस संभावित बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? चर्चाओं में सबसे आगे नाम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का है. कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है, बस उनके नाम की औपचारिक घोषणा भर बाकी रह गई है.

इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. बिहार के मुस्लिम समुदाय के लोग जानना चाहते हैं कि अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या वे दूसरे बीजेपी शासित राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश की तरह सख्त 'योगी मॉडल' अपनाएंगे. दरअसल, साल 2023 में जब नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन टूटा था, उस दौरान सम्राट चौधरी ने कई कड़े बयान दिए थे. उनकी आक्रामक शैली के कारण कुछ लोगों ने उनकी तुलना सीएम योगी आदित्यनाथ से करनी शुरू कर दी थी. नई सरकार बनने पर सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपे जाने के बाद 'योगी मॉडल' की चर्चा ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था. लेकिन, सम्राट चौधरी ने खुद ही इस रफ़्तार पर ब्रेक लगा दिया. सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि यह बिहार और यहां नीतीश मॉडल ही चलेगा. उनके इस बयान के बाद यह काफी हद तक साफ हो गया था कि वे बिहार की राजनीति और प्रशासन को उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अब तक चलती रही है.

मुसलमानों के खिलाफ नहीं दिया है कभी बयान

गौरतलब है कि अपने अब तक के राजनीतिक करियर में सम्राट चौधरी ने सांप्रदायिक बयानबाजी से दूरी बनाए रखा है. उन्होंने कई बार कड़े राजनीतिक बयान जरूर दिए हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित टिप्पणी से बचते रहे हैं. यही वजह है कि उन्हें एक संतुलित और व्यवहारिक नेता के रूप में भी देखा जाता है. साथ ही सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत RJD से की थी, जहां उनके पिता शकुनी चौधरी भी एक बड़े नेता रहे हैं. बाद में उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी JDU का दामन थामा और फिर 2017 में BJP में शामिल हो गए. इसलिए बिहार का मुसलमान भी नितीश के बाद अगर भाजपा से किसी की मुख्यमंत्री के ओहदे पर देखना चाहता है, तो वो सिर्फ सम्राट चौधरी ही हैं. मुसलमानों को उम्मीद है कि सम्राट चौधरी अपने पिता और पूर्व पार्टियों के साथ बिहार की पोलिटिकल लिगेसी को बरकरार रखेंगे, वो असम के हिमंत बिस्वा सरमा साबित नहीं होंगे.



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19 साल के उम्र में बन गए थे मंत्री

बीजेपी में आने के बाद उनका कद तेजी से बढ़ा और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी भी मिली. सम्राट चौधरी ने बहुत कम उम्र में राजनीति में अपनी पहचान बना ली थी. 1999 में महज 19 साल की उम्र में वे राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने. लेकिन नवंबर 1999 में उनकी उम्र को लेकर विवाद हुआ और उन पर नाबालिग होने का आरोप लगा, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया. इसके बाद उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने राजनीतिक अनुभव को मजबूत किया. 2024 में वे बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बने और अब मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं.