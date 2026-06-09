वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था, जांच में सामने आया कि घटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्डों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पहले भी पुलिस से केस डायरी और जांच से संबंधित दस्तावेज तलब किए थे. अब अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की है.