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Bihar News Today: मशहूर टीचर "खान सर" लगातार चर्चा में है. बिहार की राजधानी पटना स्थित कोचिंग विवाद और कथित फायरिंग मामले खान सर (फैजल खान) आरोपी है. इस मामले में उन्हें अब अदालत से अंतरिम राहत मिल गई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के बाद उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे गिरफ्तारी की आशंका अभी टल गई है.
मंगलवार (9 जन) को इस मामले में फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद अब अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का इस मामले में किसी भी तरह की प्रत्यक्ष आपराधिक भूमिका नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है. दूसरी ओर पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर और जांच से जुड़े दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए गए.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया. साथ ही स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई में पुलिस जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा. यह मामला पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के एक कोचिंग संस्थान से जुड़ा है. जहां कथित तौर पर फायरिंग की बात सामने आई थी.
वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था, जांच में सामने आया कि घटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्डों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पहले भी पुलिस से केस डायरी और जांच से संबंधित दस्तावेज तलब किए थे. अब अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की है.
इस बीच पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई जारी थी और खान सर की तलाश में छापेमारी भी की गई. बताया गया कि वह फिलहाल पटना से बाहर हैं और उनका पता नहीं चल पाया है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वे फरार चल रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खान सर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका 6 जून को दायर की थी, जो 8 जून को दर्ज हुई और 9 जून को उस पर सुनवाई हुई. इसी सुनवाई में अदालत ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.