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पटना कोचिंग विवाद केस में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Patna Court on Khan Sir Case: पटना कोचिंग विवाद और कथित फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए खान सर को अदालत से अंतरिम राहत मिली है. पटना की जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. फिलहाल अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 09, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:32 AM IST
पटना कोचिंग विवाद केस में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Image Credit: खान सर (फैजल खान) को कोर्ट से मिली बड़ी राहत (फाइल फोटो)

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