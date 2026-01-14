बिहार में बेखौफ बदमाश, फेरीवाले मोहम्मद मुजाहिद को अपराधियों ने मारी गोली

Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का वर्चस्व सातवें आसमान पर पहुंच गया है. बिहार के सहरसा में एक कुरकुरे बेचने वाले मुस्लिम व्यक्ति को अपराधियों ने खुलेआम गोली मार दी. बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट के दौरान कुरकुरे बेचने वाले मोहम्मद मुजाहिद को दोनों पैरों में गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया.

अपराधियों ने इस घटना को सहरसा जिले के बलवाहाट थाना क्षेत्र के सरोजा करूआ मंदिर के नजदीक अंजाम दिया. पीड़ित मोहम्मद मुजाहिद सीटानाबाद मोहल्ला का रहने वाला है. घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि पीड़ित फेरी वाला मोहम्मद मुजाहिद प्रत्येक दिन की तरह अपने बाइक से कुरकुरे, बिस्कुट और चॉकलेट लेकर दुकान -दुकान बेचने के लिए निकला था.

इसी कड़ी में करूआ मंदिर के नजदीक पहले से घात लगाए दो-तीन अपराधी उनसे लूटपाट करने लगे, जिसका विरोध किए जाने पर अपराधियों ने गोली मार दी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपराधियों ने पीड़ित मोहम्मद मुजाहिद को दोनों पैरों में मारी है. इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन करते हुए अपराधियों के तलाश में जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना के बाद पीड़ित मोहम्मद मुजाहिद को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं, लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है. लोगों का कहना है कि राज्य में अपराधी बेखौफ हो गए हैं. लोगों ने कहा कि अपराधियों के दिल से कानून का डर खत्म हो गया है. साथ ही लोगों ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने और दोषियों को सजा देने की मांग की है.

गौरतलब है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में डबल इंजन की सरकार है. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के साथ अन्य कई पार्टियों के साथ बिहार में सरकार चल रही है. लेकिन अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. बिहार की मौजूदा हुकूमत ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुस्त कानून व्यवस्था के मॉडल को सामने रखा था. JDU और BJP के नेता यह कह रहे थे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन बिहार से हर रोज अराध की खबरें आ रही है. ऐसे में बिहार सरकार पर खराब कानून व्यवसथा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.