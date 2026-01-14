Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3074242
Zee SalaamIndian Muslimबिहार में बेखौफ बदमाश, फेरीवाले मोहम्मद मुजाहिद को अपराधियों ने मारी गोली

बिहार में बेखौफ बदमाश, फेरीवाले मोहम्मद मुजाहिद को अपराधियों ने मारी गोली

Bihar Crime News: बिहार में एक कुरकुरे बेचने वाले मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद मुजाहिद को कुछ अपराधियों ने गोली मार दी है. गोली लगने के बाद मुजाहिद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच अभियान शुरू कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 14, 2026, 04:23 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का वर्चस्व सातवें आसमान पर पहुंच गया है. बिहार के सहरसा में एक कुरकुरे बेचने वाले मुस्लिम व्यक्ति को अपराधियों ने खुलेआम गोली मार दी. बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट के दौरान कुरकुरे बेचने वाले मोहम्मद मुजाहिद को दोनों पैरों में गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. 

अपराधियों ने इस घटना को सहरसा जिले के बलवाहाट थाना क्षेत्र के सरोजा करूआ मंदिर के नजदीक अंजाम दिया. पीड़ित मोहम्मद मुजाहिद सीटानाबाद मोहल्ला का रहने वाला है. घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि पीड़ित फेरी वाला मोहम्मद मुजाहिद प्रत्येक दिन की तरह अपने बाइक से कुरकुरे, बिस्कुट और चॉकलेट लेकर दुकान -दुकान बेचने के लिए निकला था. 

इसी कड़ी में करूआ मंदिर के नजदीक पहले से घात लगाए दो-तीन अपराधी उनसे लूटपाट करने लगे, जिसका विरोध किए जाने पर अपराधियों ने गोली मार दी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपराधियों ने पीड़ित मोहम्मद मुजाहिद को दोनों पैरों में मारी है. इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन करते हुए अपराधियों के तलाश में जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना के बाद पीड़ित मोहम्मद मुजाहिद को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं, लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है. लोगों का कहना है कि राज्य में अपराधी बेखौफ हो गए हैं. लोगों ने कहा कि अपराधियों के दिल से कानून का डर खत्म हो गया है. साथ ही लोगों ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने और दोषियों को सजा देने की मांग की है. 

गौरतलब है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में डबल इंजन की सरकार है. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के साथ अन्य कई पार्टियों के साथ बिहार में सरकार चल रही है. लेकिन अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. बिहार की मौजूदा हुकूमत ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुस्त कानून व्यवस्था के मॉडल को सामने रखा था. JDU और BJP के नेता यह कह रहे थे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन बिहार से हर रोज अराध की खबरें आ रही है. ऐसे में बिहार सरकार पर खराब कानून व्यवसथा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Bihar Crime NewsSaharsa muhammad mujahid Shootingminority newsToday News

Trending news

Bihar Crime News
बिहार में बेखौफ बदमाश, फेरीवाले मोहम्मद मुजाहिद को अपराधियों ने मारी गोली
Gaza Ceasefire Collapse
गाजा में सीजफायर टूटा, हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण झड़प; कई की मौत
iran news
ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी, परिवार को अंतिम विदाई के लिए सिर्फ 10 मिनट
haridwar news
लाइक और व्यूज के लिए सऊदी अरब के फर्जी शेख बनकर मेले में घूम रहे थे दो हिंदू लड़के
iran news
ईरान में 26 साल के इरफान सुल्तानी को चौराहे पर दी जाएगी फांसी, जानें पूरा मामला
Kalkaji Jama Masjid News
तुर्कमान गेट के बाद कालकाजी जामा मस्जिद पर हिंदू संगठन की टेढ़ी नजर, HC में सुनवाई
Amroha News
UP News: जज के पेशकार की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कलीम का हाफ-एनकाउंटर
Zia ur Rahman Barq on Anuj Chaudhary FIR
'कानून से ऊपर कोई नहीं', संभल हिंसा पर सांसद जिया उर रहमान वर्क की दो-टूक
Jammu and Kashmir news
कर्मचारियों की बर्खास्तगी और मस्जिद प्रोफाइलिंग पर भड़कीं महबूबा-इल्तिजा
Waris Pathan on Muslim Women Leadership
हिजाब पहनने वाली महिला भी बन सकती है PM और मेयर; वारिस पठान का बड़ा बयान