Bihar News: दरभंगा में मज़ार में आग, साम्प्रदायिक माहौल खराब करने की आशंका; इलाके में तनाव!

Fire incident in Hazrat Shaheed Baba Mazar Darbhanga: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम और दीगर भाजपा शासित राज्यों की तरह अब बिहार में भी मुसलमानों और मुसलमानों के धार्मिक स्थल और धार्मिक प्रतीकों पर हमले शुरू हो गए हैं. गुजश्ता दिनों धार्मिक पहचान के आधार पर मारपीट और मॉब लिंचिंग के बाद अब मस्जिद- मदरसों ०र मजारों को निशाना बनाया जाने लगा है. ताजा मामला दरभंगा का है, जहाँ मज़ार के अन्दर उपद्रवियों ने आग लगा दी है. इस घटना के बाद हालात तो काबू में ज़रूर हैं, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल बन गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, जो मजार पर जली हुई चादरों और आसपास के अन्य स्थानों की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है.

दरअसल, दरभंगा शहर में स्थित हजरत शहीद बाबा की मजार में आग लगने की घटना से इलाके का माहौल कशीदगी से भर गया है. टाउन हॉल के पास वाके इस मजार में आग लगने से मजार पर चढ़ी चादरें जलकर खाक हो गईं. मजार की देखरेख करने वाले मजबिर अब्दुल रब्बानी ने बताया कि वे रोजाना की तरह शाम करीब तीन बजे मजार से चले जाते हैं, और अगले दिन सुबह नौ बजे वापस आते हैं. सुबह जब पहुंचे तो देखा कि मजार पर चढ़ी चादरें जली हुई हैं और वहां लोगों की भीड़ लगी थी. उन्होंने साफ़ किया कि अगरबत्ती से इतनी आग लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगरबत्ती जलाने के लिए अलग जगह और बर्तन रखा जाता है.मकामी बाशिंदों ने इमकान जाहिर की है कि है यह किसी गैर- समाजी अनासिर की माहौल बिगाड़ने की साजिश हो सकती है. इस घटना के बाद इलाके के मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है.

क्या कहते हैं स्थानीय लोग ?

घटना के सम्बन्ध में मकामी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि डॉ. जमाल हसन ने कहा, "हजरत शहीद बाबा की मजार एक ऐसी जगह है,जहां सभी धर्मों के लोग आकर मन्नत मांगते हैं, और चादर चढ़ाते हैं. कोई भी होश में रहने वाला आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है. यह साफ़ तौर पर असामाजिक तत्वों की शरारत है, जिसका मकसद हिंदू-मुसलमान के बीच तनाव पैदा करना और शहर का माहौल खराब करना है.समाज के सभी लोगों ने इस घटना की निंदा की है. पुलिस व प्रशासन पूरी गंभीरता से मामले की जांच कर रहा है.



एसडीपीओ सदर राजीव कुमार ने कहा, " नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक मजार में चढ़ी चादरें जली हुई पाई गई हैं. शुरूआती जांच में यह संभावना भी देखी जा रही है कि अगरबत्ती या किसी दूसरी वजहों से तो आग नहीं लगी है, फिलहाल किसी साजिश की तस्दीक नहीं हुई है. एफएसएल की टीम जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ़ हो सकेगी. जांच में किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

