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मदरसे में लोहे की जंजीरों में बंधे मासूम, बच्चों पर जुल्म का वीडियो वायरल, उठे गंभीर सवाल

Bihar Madarsa Child Abuse: बिहार के दरभंगा स्थित एक मदरसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में बच्चों के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं. घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 21, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:30 PM IST
मदरसे में लोहे की जंजीरों में बंधे मासूम, बच्चों पर जुल्म का वीडियो वायरल, उठे गंभीर सवाल
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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