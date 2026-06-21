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Bihar Madarsa Child Abuse: भारत में मदरसे पहले से ही टार्गेट पर हैं. मदरसे को लेकर हिंदूवादी संगठनों और नेताओं की तरफ से भ्रामक और घृणित आरोप लगाए जाते हैं और देश भर में सभी मदरसे को बंद कराने की मांग करते हैं. इस बीच बिहार के एक मदरसे से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मदरसे में बच्चों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने की घटना सामने आई है. यहां एक मदरसे में कुछ बच्चों को सिरियल अपराधी की तरह लोहे की जंजीर में बांधा गया है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में बच्चे के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर पिटाई के निशान दिख रहे हैं. इस घटना के बाद मदरसे में बच्चों पर होने वाले जुल्म को लेकर बहस छिड़ गई है. लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया गया है कि बिहार के दरभंगा जिले में स्थित एक मदरसे में मासूम बच्चों को कड़ी यातनाएं दी जा रही है. उनके पैरों में लोहे की जंजीरें बांधकर रखा जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है. इसके साथ ही उन बच्चों से मदरसे में स्थित शौचालय की सफाई कराई जाती है. दावा किया जा रहा है कि संबंधित बच्चे शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद मौका देखकर मदरसे से भाग गए.
मदरसे में बच्चों को एक्सट्रा देखभाल की जरूरत होती है, पिटाई की नहीं!
गौरतलब है कि मदरसे में पढ़ाई करने वाले बच्चों को कम उम्र से ही अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है. ऐसे में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को एक्सट्रा देखभाल और मोहब्बत की जरूरत होती है, लेकिन बिहार के दरभंगा जिले में स्थित इस मदरसे में बच्चों के साथ जुल्म किया जा रहा है. इससे संबंधित बच्चों की मानसिक स्थिति पर लंबे वक्त तक बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं.
उत्तर प्रदेश के मदरसे में बच्चों पर जुल्म
इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित एक मदरसे में बच्चों को मदरसा टीचर द्वारा बुरी तरह पीटे जाने का वीडियो सामने आया था. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर लोगों ने सवाल उठाए, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और संबंधित मदरसा टीचर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस हिरासत में मदरसा टीचर लंगड़ाता हुआ दिख रहा था, लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पुलिस ने संबंधित टीचर की पिटाई की थी.