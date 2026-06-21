Bihar Madarsa Child Abuse: भारत में मदरसे पहले से ही टार्गेट पर हैं. मदरसे को लेकर हिंदूवादी संगठनों और नेताओं की तरफ से भ्रामक और घृणित आरोप लगाए जाते हैं और देश भर में सभी मदरसे को बंद कराने की मांग करते हैं. इस बीच बिहार के एक मदरसे से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मदरसे में बच्चों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने की घटना सामने आई है. यहां एक मदरसे में कुछ बच्चों को सिरियल अपराधी की तरह लोहे की जंजीर में बांधा गया है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में बच्चे के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर पिटाई के निशान दिख रहे हैं. इस घटना के बाद मदरसे में बच्चों पर होने वाले जुल्म को लेकर बहस छिड़ गई है. लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.