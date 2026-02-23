Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimBihar: खुले में मांस-मछली बेचने पर लगेगी रोक, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किया बड़ा ऐलान

Bihar: खुले में मांस-मछली बेचने पर लगेगी रोक, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किया बड़ा ऐलान

Bihar News: बिहार में खुली जगहों पर मांस और मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. इस बात का ऐलान बिहार के उप मुख्यमंत्री ने की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:16 PM IST

Bihar: खुले में मांस-मछली बेचने पर लगेगी रोक, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किया बड़ा ऐलान

Bihar News: बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि राज्य में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार (23 फरवरी) को ऐलान करते हुए बताया कि यह फैसला हाइजीन और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए तालीमी इदारों, मजहबी जगहों और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लागू किया जाएगा. 

बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह नई सरकार की एक नई पहल है. बिहार का बदलता चेहरा साफ दिख रहा है. हमने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत एक मीटिंग की. हमने जनकल्याण संवाद के तहत बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया."

उन्होंने आगे कहा, "हेल्थ के नजरिए से, सोशल मेलजोल के लिए, और बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति को रोकने के लिए, हम एजुकेशनल और धार्मिक इंस्टीट्यूशन के पास, और भीड़-भाड़ वाली खुली जगहों पर मीट और मछली की बिक्री पर रोक लगाएंगे." विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "लोगों को इसके अलावा भी नियमों का पालन करना चाहिए. हमें खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह पक्का करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं कि सोशल मेलजोल और पवित्रता की भावना का उल्लंघन न हो, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और पर्यावरण प्रदूषित न हो."

इससे पहले, बिहार के CM नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और कहा कि सात निश्चय-3 के कार्यक्रम लागू कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार बनने के बाद सात निश्चय-3 के प्रोग्राम लागू किए गए हैं. सात निश्चय के सातवें संकल्प 'सबका सम्मान-जीवन आसान' के तहत हम राज्य के सभी नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. इस बारे में, हमने सड़कों पर चलने वाले नागरिकों की गरिमा (डिग्निटी ऑफ़ पैदल चलने वालों की) और सुविधा के लिए भी कई ज़रूरी फ़ैसले लिए हैं. बिहार तेज़ी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है."

"राज्य के लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिसकी वजह से राज्य की सड़कों पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, राज्य की सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या की वजह से पैदल चलने वालों को परेशानी होती है. सड़क पर सुरक्षित और सम्मान के साथ चलना पैदल चलने वालों का पहला हक़ है. इस बारे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कई निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, "यह ज़रूरी निर्देश हैं ताकि सड़कों पर चलने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े." 

 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

muslim newsopen meat sales ban in biharminority newsBihar NewsToday News

