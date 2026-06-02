बिहार में मदरसों की होगी जांच; शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

Bihar Madrasa Investigation Order: बिहार में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने मदरसों की जांच को लेकर आदेश जारी किया है. बिहार राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त सभी मदरसों की जांच कराने का आदेश जारी किया गया है. एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी जिला अधिकारियों को ख़त भेजकर 10 दिनों के अंदर मदरसों के साइट का मुआयना कराने को कहा है.

एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक़ हर मदरसों के स्टूडेंट्स और टीचर्स की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन किया जाएगा. जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि छात्र मदरसों में रेगुलर बेसेस पर उउपस्थित रहते हैं या नहीं. साथ ही टीचर्स की तादाद और अपॉइंटमेंट नियम के मुताबिक़ है या नहीं, इस बात की भी जांच की जाएगी.

इसके साथ ही निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर त्रिस्तरीय समिति गठित की जाएगी. जिसमें बीडीओ या सीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और एक वरीय प्रधानाध्यापक को शामिल किया जाएगा. समिति स्थल पर जाकर जांच करेगी और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी करेगी.

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सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि निरीक्षण की रिपोर्ट फोटो साक्ष्य के साथ तैयार कर 10 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग को भेजी जाए. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और अगर किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित संस्थानों पर कार्रवाई भी की जा सकती है.