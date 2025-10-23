Advertisement
तेजस्वी यादव के पोस्टर पर सिर्फ उनकी तस्वीर! कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बताई इसकी वजह

Congress On Bihar CM Face: बिहार में चुनावी तारीख नजदीक आते ही सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. इस बीच कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है, जिससे एनडीए में बौखलाहट दिख रही है. उन्होंने एनडीए की उपलब्धियों पर सवाल उठाए और दावा किया कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:26 PM IST

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर (फाइल फोटो)
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर (फाइल फोटो)

Bihar Assembly Election 2025: भारत में खासकर उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है. दीवाली के बाद भारी प्रदूषण के बीच मौसम सुहावना हो गया है. हालांकि, इस मौसम में भी बिहार में सियासी पारा उफान पर है. बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हार जीत को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल यूनाइटेट (JDU) समेत कई दल ताल ठोक रहे हैं.

जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियादी दलों के जरिये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते जा रहे हैं. कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के एक बयान ने सबको चौंका दिया.उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के बाद एनडीए खेमे में बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं. 

कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि एनडीए के नेता अब अपने 20 साल की उपलब्धियों के बजाय 25 से 30 साल पुराने कामों का हवाला देते रहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी खास नहीं है. इसी कारण एनडीए के नेता लगातार महागठबंधन पर बयानबाजी करते रहते हैं.

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहर फेस घोषित नहीं किया गया था, तब एनडीए के नेता महागठबंधन में फूट की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मुख्यमंत्री फेस घोषित किया गया, एनडीए के नेता भ्रष्टाचार (करप्शन) की बात करने लगे हैं.

सांसद तारिक अनवर ने पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर होने के सवाल पर कहा कि क्योंकि उन्हें अब सीएम फेस घोषित किया गया है, इसलिए सिर्फ उनकी तस्वीर है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका कोई अन्य मतलब नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जब महागठबंधन की ओर से एक साथ चुनाव प्रचार शुरू होगा, तो सभी नेताओं की तस्वीरें पोस्टर पर दिखाई जाएंगी.

अनवर ने कहा कि बिहार बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और इस बार बिहार की जनता महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका देगी, क्योंकि लोग अब बदलाव चाहते हैं. कांग्रेस सांसद के इस बयान के बाद बिहार की सियासी रुख बदलता नजर आ रहे है. 

