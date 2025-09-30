Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

बिहार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, क्या विधासभा चुनाव में टूटेगा 1985 का रिकॉर्ड?

Muslim MLAs in Bihar: बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच हार-जीत को लेकर कयासआराईयों का दौर शुरू हो गया है. बिहार में जातीय जनगणना के बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से सियासी दलों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. ऐसे में आइये जानते हैं कि साल दर साल बिहार में कितनी रही हैं मुस्लिम विधायकों सी संख्या.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 30, 2025, 04:57 PM IST

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

Bihar Assembly Election 2025: बिहार का शुमार भारत के सबसे ज्यादा मानव संसाधन वाले राज्यों में है. देश के अलग-अलग कोने में हर साल बिहार से बड़ी संख्या लोग रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं. बिहार की सियासत में जातीय समीकरण को साधने के साथ सियासी पार्टियों का रोजगार और पलायन प्रमुख मुद्दा रहता है. हालांकि, यह स्थिति चुनाव दर चुनाव जस की तस बनी हुई है. 

बिहार को केंद्र की सियासत की मिनी चाभी कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी. बारिश का मौसम खत्म हो गया और यहां मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन बिहार में सियास पारा उफान पर है. इस साल बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है. उससे पहले सियासी दलों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी मुद्दों के साथ जातीय समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है. जिसका अंदाजा सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों से साफ जाहिर होता है. 

मुस्लिम समुदाय हमेशा से बिहार की सियासत में सियासी पार्टियों के निशान पर रहा है. यहां की 13 करोड़ जनसंख्या वाले में 2.3 करोड़ आबादी यानी 17 फीसदी से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है. लेकिन सत्ता और सरकारी नौकरियों में उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व नाम मात्र है. इस बार आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू समेत दूसरे कथित सेक्यूलर दलों के कई नेताओं ने मुसलमानों को सत्ता में उचित भागीदारी दिलाने की मांग की है. फिलहाल बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों पर मुस्लिम विधायक हैं. 

दलित-आदिवासियों से बदतर हैं मुस्लिमों के हालात

साल 2006 में पेश हुई सच्चर कमेटी ने मुसलमानों के पिछड़ेपन को लेकर चौंकाने वाला डेटा पेश किया है. इस कमेटी का गठन मनमोहन सरकार ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर के अध्ययन के लिए बनाया था. इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश में मुसलमानों की स्थिति दलितों और आदिवासियों से भी बदतर है, उनके पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह में से सियासत में भागीदारी भी है. 

बिहार में मुसलमानों को लंबे समय से उचित सियासी हिस्सेदारी देने की मांग उठती रही है. बिहार के चुनावी साल में समझते हैं कि कैसे आजादी के बाद बिहार में मुस्लिमों सियासत में हाशिये पर रखा गया है. बिहार में साल 1952 से 2015 तक हुए 15 विधानसभा चुनावों में कुल 4,593 सीधे निर्वाचित विधायक चुने गए, जिनमें से सिर्फ 334 मुसलमान विधायक शामिल थे यानी लगभग 70 सालों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 7.27 फीसदी रहा.

अगर उनकी जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो 633 मुसलमान विधायक होने चाहिए थे, लेकिन हकीकत में महज 334 विधायक ही चुने गए, जिससे मुसलमानों को 299 विधायकों की कमी का सामना करना पड़ा. यह 47.24 फीसदी को एक तरह से उपेक्षित रखा गया. जो यह दर्शाता है कि बिहार के मुसलमान समाज को लंबे समय से सियासी रूप से वंचित रखा गया है.

1985 में जीते सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक

बिहार विधानसभा में मुसलमानों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व 1985 में देखा गया, जब 34 मुसलमान विधायक चुने गए. इसके पहले या बाद में यह संख्या इस स्तर तक नहीं पहुंची. वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में उत्तर-पूर्वी सीमांचल क्षेत्र में AIMIM ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया. इस क्षेत्र में AIMIM ने 5 सीटें जीतकर बिहार के सियासत में हलचल पैदा कर दी, जबकि पूरे राज्य में साल 2020 में महज 19 विधायक ही जीते थे. AIMIM की जीत ने कथित सेक्यूलर पार्टियों को एक आईना दिखाने का काम किया. जो लगातार मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करते हैं. 

कांग्रेस और RJD की भूमिका अहम

2020 में कांग्रेस ने मुसलमान समाज के शैक्षिक वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी, जिनमें AMU और JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े लोग शामिल थे. कांग्रेस ने कुल 12 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली. बावजूद इसके कांग्रेस के 3 मुस्लिम विधायक फिर से चुने गए.

RJD ने मुस्लिम यादव समीकरण को बनाए रखते हुए कुल 8 मुस्लिम विधायक चुने गये. यह संख्या 2015 में 12 थी. RJD ने कई ऐसे क्षेत्रों में जीत हासिल की, जहां पहले गैर-मुस्लिम विधायक रहे. पिछले चुनाव की बात करें तो AIMIM के पांच, बीएसपी का 1, कांग्रेस के 4, CPIML के 1, आरजेडी के 8 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और बिहार की विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़े. 

अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में मुस्लिम सियासत रही है स्थिर

अन्य राज्यों जैसे असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुकाबले बिहार विधानसभा की खासियत यह रही कि मुसलमान सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत स्थिर रही. यह संख्या 1967 और 2005 में 17 और 1985 में अधिकतम 29 रही, जो 2000 में भी दोहराई गई. 1952 और 1957 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुसलमानों पर लगभग एकाधिकार था, लेकिन 1962 के चुनावों ने मुसलमानों की राजनीतिक विविधता की शुरुआत की.

साल 1977 में जनता पार्टी ने कुल 24 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 13 और INC ने 8 सीटें जीतीं. 1980-85 के दौरान INC ने बिहार में फिर से पकड़ बनाई, जैसे कि पूरे देश में हुआ. इसकी वजह से साल 1985 में बिहार के मुसलमानों ने 34 विधायक का उच्चतम प्रतिनिधित्व स्तर पहुंचादिया. 1990 के बाद से जनता दल (JD) के गठन मुसलमानों का अहम सियासी नुमाइंदा बन गया.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Bihar NewsBihar Election 2025muslim news

