'बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले' RJD ने AIMIM से आए तीन MLAs को दिखाया बाहर का रास्ता

Bihar Assembly Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर सियासी बिसात बिछ चुकी है. बिहार में दो चरणों में 7.43 करोड़ मतदाता अगले पांच सालों के लिए अपना नुमाइंदा चुनेंगे. पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी. पहले चरण में होने वाले वोटिंग लिए नामांकन आखिरी दिन तक 121 सीटों पर कुल 2,544 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया.

इस बार बिहार की सियासत में काफी उठापटक देखने को मिली. एक तरफ के एनडीए के घटक दलों ने खींचतान के बीच सीट शेयरिंग पर आपसी सहमति हो गई, इसके उलट कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई ऑफिशियल सहमति नहीं बनी. कांग्रेस और RJD में टिकट को लेकर काफी खींचतान देखने को मिली, जिनमें कईयों के टिकट कटे तो कई नेताओं की मांग पूरी हुई.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बिहार में महागठबंधन (इंडिया ब्लॉक) के साथ गठबंधन करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन RJD और अन्य दलों ने इनकार कर दिया. इसके बाद AIMIM ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (GDA) नाम का एक तीसरा मोर्चा गठित कर मजबूत संदेश देने की कोशिश की. AIMIM ने साल 2020 में बिहार की 5 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी. वह इस ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहाराने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रही है.

AIMIM के जिन पांच विधायकों ने साल 2020 में जीत हासिल की थी, उनमें से बिहार AIMIM चीफ अख्तरुल ईमान को छोड़कर चार ने RJD का दामन थाम लिया था. AIMIM छोड़कर RJD का दामन थामने वाले शहनवाज आलम को छोड़कर अन्य विधायक मुहम्मद इजहार असफी, सैयद रुकनुद्दीन अहमद और मोहम्मद अंजार नईमी को बड़ा झटका लगा है. इसकी वजह यह है कि RJD ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया है.

वर्तमान में मुहम्मद इजहार असफी- कोचाधामन सीट से, सैयद रुकनुद्दीन अहमद- बैसी सीट से और मोहम्मद अंजार नईमी- बहादुरगंज सीट से विधायक हैं. इन तीनों विधायकों के अरमानों पर पानी फेरते हुए RJD ने कोचाधामन से मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है. इसी तरह बैसी सीट से अब्दुस सुबहान और बहादुरगंज सीट से मोहम्मद जावेद को उम्मीदवार बनाया है.

AIMIM छोड़कर RJD में शामिल होने शहनवाज आलम को ही टिकट मिला है. RJD ने शहनवाज आलम को जोकीहाट से ही उम्मीदवार बनाया है. उन्हें दोबारा टिकट मिलने की वजह से उनका सियासी बैकग्राउंड माना जाता है. शहनवाज आलम पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं. शहनवाज का मुकाबला उनके सगे भाई सरफराज आलम (जन सुराज), मंजर आलम (JDU) और मुर्शिद आलम (AIMIM) से होगा.

