Bihar Election 2025: वोटर्स ने इलाके के डॉक्टर को बनाया उम्मीदवार; चुनावी खर्च उठाने का भी किया वादा

Thakurganj Assembly Election 2025: बिहार में विधासभा चुनाव की सुगबुगाह के बीच सियासी दलों ने अपनी तैयारियं तेज कर दी हैं. चुनावी उठा पटक के बिहारे के सियासी आबो हवा में कई रोचक घटनाएं देखने को मिल रही हैं. इसी तरह का एक मामला किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है. जहां एक डॉक्टर को स्थानीय लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार बनाने की मांग की.

यह पूरा मामला बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र का है. जहां एक सभा में मतदाताओं ने अनोखे अंदाज में एक स्थानीय डॉक्टर को शेरवानी पहनाकर निर्दलीय उम्मीदवार बनने की मांग की. लोगों की मांग को देखते हुए डॉक्टर ने भी उनकी बात मानकर सियासी घमासान किस्मत आजमाने का फैसला किया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, ठाकुरगंज के गांधी मैदान में आयोजित 'द ग्रैंड महफिले मशवरा' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस सभा में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए. इस दौरान पुरजोश वोटर्स ने स्थानीय डॉक्टर आसिफ सईद को शेरवानी पहनाकर ठाकुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की मांग की. लोगों ने चुनाव में खर्च करने के लिए आर्थिक सहायता भी देने का ऐलान किया.

वहीं, डॉक्टर आसिफ सईद ने जनता की इस भावना को सलाम करते हुए खुले मंच से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया.आसिफ सईद ने दावा किया उन्होंने पिछले 125 दिनों में यहां की सियासी हवा का रुख बदल दिया है. आने वाले वक्त में बिहार की सियासत बदल दूंगा. कश्मीर के आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिका हवाला देते हुए आसिफ ने कहा कि बेइमान और भ्रष्ट अधिकारियों को फाड़ दूंगा.

ठाकुरगंज में सेवाभाव के लिए मशहूर डॉक्टर आसिफ सईद ने स्थानीय लोगों के आग्रह पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. डॉक्टर आसिफ सईद 'वी केयर फॉर ठाकुरगंज नामक संस्था' चला रहे हैं और क्षेत्र के लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा के लिए उन्हें जाना जाता है. उन्होंने सेवा करने के मकसद से असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी तक छोड़ दी थी.

हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में जब डॉक्टर आसिफ सईद लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब भीड़ में से आवाजें उठी, "डॉ साहब, आप ही चुनाव लड़ें, हम आपका साथ देंगे." इस उत्साह में महिला और बुजुर्ग मतदाताओं ने डॉक्टर को मंच पर शेरवानी पहनाकर ठाकुरगंज विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बनाने की मांग की. डॉक्टर सईद ने भी मंच से कहा, "आपकी यह भावना मेरे लिए सम्मान है. मैं आपकी मांग मानता हूं और ठाकुरगंज से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा." उनके इस बात की पुष्टि करते ही सभा तालियों और नारों की गड़गड़ाह से गूंज उठी.

डॉक्टर आसिफ सईद ने कहा कि उन्होंने कभी सियासत में जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जनता की पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकते. उन्होंने वादा किया कि वे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ-साथ क्षेत्र के विकास को तरजीह देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों हिंदू, मुस्लिम, पिछड़े, दलित को साथ लेकर चलेंगे. डॉक्टर सईद ने कहा कि वह चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए उतर रहे हैं.

इस मौके पर मशहूर आर्टिस्ट हैदर सैफ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज संगठन के सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए. ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र, किशनगंज जिले का हिस्सा है. यहां के लोग लंबे समय से विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. वर्तमान विधायक सऊद असरार, पूर्व सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी के बेटे, साल 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुने गए थे. हालांकि, वादा पूरा नहीं करने आरोप लगाते हुए वोटर्स उनसे नाराज दिखाई पड़ते हैं.

