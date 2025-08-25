Bihar: 15 हार, मां से मुकाबला! सियासी जुनून ने 'नबी' को बनाया बिहार के काका 'धरती पकड़'

Bihar News Today: बिहार की सियासत में जहां नेता जीत के लिए जोड़-तोड़ और समीकरण साधने में जुटे रहते हैं, वहीं एक ऐसा चेहरा भी है जो हार को ही अपनी पहचान बना चुका है. चुनावी मैदान उसका जुनून है और हार उसकी आदत. वो हैं मुजफ्फरपुर के डॉ. मोहम्मद नबी हसन, जिनकी कहानी न सिर्फ चौंकाती है बल्कि हैरान भी करती है, क्योंकि इन्होंने दो बार अपनी ही मां के खिलाफ चुनाव लड़ा है.

विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के हर गली और नुक्कड़ पर सियासी चर्चाएं सुनने को मिलेंगी. मुजफ्फर में भी हर गली में डॉ. मोहम्मद नबी हसन के नाम चर्चे सुनने को मिलेगा. बिहार की सियासत में डॉ. मोहम्मद नबी हसन एक ऐसा नाम हैं, जो अपने अजीबोगरीब चुनावी सफर के लिए जाने जाते हैं. 40 साल की उम्र तक वो पंचायत से लेकर लोकसभा तक कुल 15 चुनाव लड़ चुके हैं.

मां के खिलाफ भी लड़ चुके हैं चुनाव

नबी हसन 15 चुनावों में से सिर्फ तीन बार ही उनकी जमानत बची है, फिर भी हार उन्हें रोक नहीं सकी और उनके हौसले बुलंद हैं. नबी हसन का मानना है कि सियासत उनका जुनून है और चुनाव लड़ना उनकी आदत है. इस जुनून में वो इतना आगे निकल गए कि दो बार अपनी ही मां के खिलाफ मैदान में उतरकर सभी को हैरत में डाल दिया.

डॉ नबी हसन ने सिर्फ विरोधियों से नहीं बल्कि घर के अंदर भी सियासी लड़ाई लड़ी. उन्होंने दो बार अपनी मां के खिलाफ चुनाव लड़ा, जो उस समय इलाके में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया. लोगों ने इस सियासी टक्कर को 'राजनीति का अनोखा अध्याय' बताया. हसन ने विधानसभा और लोकसभा मिलाकर 15 चुनाव लड़े हैं, लेकिन जीत सिर्फ पंचायत स्तर पर तीन बार ही नसीब हुई. फिर भी उनका जज्बा कायम है और अब वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटे हैं.

पेशे से डेकोरेटर, दिल से पॉलिटिशियन

नबी हसन का ताल्लुक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज इलाके से है, लेकिन वह अपना कारोबार कोलकाता में करते हैं. नबी हसन कोलकाता में इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं और यही उनका पेशा है. वह मानते हैं कि प्रचार से ज्यादा जनता से सीधा संवाद जरूरी है. उनका सफर बहुत हद तक 'धरती पकड़' के नाम से मशहूर काका जोगिंदर सिंह जैसा है, जिन्होंने 1962 से लेकर 1998 तक हर चुनाव लड़ा, चाहे वो पार्षद का हो या राष्ट्रपति का. तमिलनाडु के पद्मराजन भी इसी राह पर चल चुके हैं, जो अब तक रिकॉर्ड 238 बार चुनाव लड़ चुके हैं.

नबी हसन जैसे लोग हैं फैंटेसी

वरिष्ठ पत्रकार धीरेंद्र कुमार मिश्रा का मानना है कि नबी हसन जैसे लोग सियासत में एक तरह की फैंटेसी लेकर आते हैं. हालांकि बार-बार हार का मतलब यह नहीं होता कि कभी जीत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि डॉ. नबी हसन का सियासी सफर बताता है कि चुनाव हारना अंत नहीं है बल्कि कभी-कभी यह शुरुआत भी हो सकती है और जब राजनीति जुनून बन जाए, तो मां भी मैदान में विरोधी बन जाती है.

