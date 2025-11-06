सेक्युलर देश, नकाब हटाकर बतानी होगी पहचान; चुनाव वाले दिन Giriraj Singh का बड़ा बयान

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की शुरुआत आज हो गई है. इसी दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान की जांच करने वाला बयान दिया है, जो काफी सुर्खियों में है.

क्या बोले गिरिराज सिंह?

उन्होंने कहा कि अगर मतदान अधिकारियों को किसी महिला की पहचान पर संदेह होता है, तो बुर्का पहनने वाली महिलाओं को अपना चेहरा दिखाना चाहिए. सिंह ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां चुनाव आयोग के नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं.

ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है!

पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, "यह भारत है. यहां चुनाव आयोग के नियम लागू होते हैं. जब कोई बुर्का पहनने वाली महिला आधार कार्ड बनवाने जाती है, तो चेहरा दिखाती है. जब हवाई अड्डे पर जाती है, तो चेहरा दिखाती है. जब आरक्षण कराने या सरकारी लाभ लेने जाती है, तब भी चेहरा दिखाती है. क्या यह पाकिस्तान या बांग्लादेश है? यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है. अगर किसी को संदेह है, तो हम उनसे चेहरा दिखाने को कहेंगे."

गिरिराज सिंह ने लखीसराय में अपना वोट डाला और कहा कि इससे वोट चोरी रोकी जा सकेगी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता का यह बयान उस दिन आया जब राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हो रहा था. सिंह लोकसभा में बिहार की बेगूसराय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं.

लालू यादव पर साधा निशाना

उन्होंने आगे कहा, "लालू यादव जिस तरह अपराधियों पर भरोसा कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों पर भरोसा कर रहे हैं. नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है. लालू यादव ने क्या किया? वे हिंदू-मुस्लिम तनाव पैदा कर रहे हैं, जो बहुत दुखद है."