Bihar Elections 2025: वक्फ एक्ट पर अब ओवैसी ने क्या कहा? बोले, मोदी की बत्ती करेंगे गुल

Bihar Elections 2025: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुर्णिया में रैली के दौरान वक्फ कानून को लेकर बीजेपी और नीतीश सरकार पर ज़ोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अब इस सरकार की बत्ती गुल होने वाली है.
Trending Photos
Bihar Elections 2025: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ज़ोर शोर से बिहार में हुंकार भर रहे हैं. चुनाव से पहले उन्होंने अपनी रैलियों में बिहार और माइनोरिटी से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं. अब पुर्णिया में एक रैली के दौरान उन्होंने वक्फ एक्ट को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार की नीति की घोर आलोचना की है.
एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार ने जो नया वक्फ कानून बनाया है, उसकी हम मुखालिफत करते हैं. इस दौरान ओवैसी ने लोगों से उनके मोबाइल फोन की लाइट्स जवाईं और कहा कि हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस वक्फ एक्ट के खिलाफ हैं.
ओवैसी ने कहा कि हम यह लाइट जलाकर मोदी और नीतीश को पैगाम देना चाहते हैं कि एक दिन हम तुम्हारी बत्ती गुल करेंगे. हम यह लाइट जलाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि अब अमौर की जनता अब जेडीयू और बीजेपी का साथ नहीं देगी.
VIDEO | Bihar: During a public rally in Purnea, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) said, “Narendra Modi’s government, with the support of Nitish Kumar, has brought a new Waqf law. Do you support it? We are sending a message to Modi and Nitish Kumar, we reject this law,… pic.twitter.com/ViGV7bunZV
— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2025
उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार और नीतीश सरकार ने ये कानून इसलिए बनाया ताकि हमारी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को छीना जा सके. ये जो कानून है वह संविधान के आर्टिकल 25 और 26 जो मज़हब पर चलने की इजाजत देते हैं, उसके खिलाफ है. ओवैसी ने आगे पैगाम दिया कि मस्जिद में नमाज हर जाति का शख्स पढ़ता है. यह मस्जिद हर मुसलमान की है.
बता दें, असदुद्दीन ओवैसी लगातार बिहार में रैलियां करते आ रहे हैं. इससे पहले चंपारण में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि मोहम्मद का बेटा इस प्रदेश का उपमुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकता है. उन्होंने 17 फीसद मुसलमानों के वोट का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें सियासत में वोटिंग फीसद के हिसाब से हक नहीं मिल रहा है.