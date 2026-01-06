Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3065747
Zee SalaamIndian Muslimक्या UP में दोहराया जा रहा बिहार फार्मूला; मुस्लिम बहुल जिलों में SIR लिस्ट से काटे गए रिकॉर्ड वोटर्स के नाम?

क्या UP में दोहराया जा रहा बिहार फार्मूला; मुस्लिम बहुल जिलों में SIR लिस्ट से काटे गए रिकॉर्ड वोटर्स के नाम?

SIR Draft Voter List 2026 UP: उत्तर प्रदेश में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है. निर्वाचान आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक, पूरे प्रदेश में SIR के बाद 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं. राजधानी लखनऊ सहित कई बड़े और मुस्लिम बहुल जिलों में 20 फीसदी तक वोटरों की कटौती दर्ज की गई है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:28 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Uttar Pradesh SIR News: बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SIR कराए जाने और मुस्लिम वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर कटने के आरोपों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब वही 'बिहार मॉडल', उत्तर प्रदेश में लागू होने का आरोप लगने लगा है. यूपी में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होते ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस फॉर्मूले पर बिहार में विवाद खड़ा हुआ था, वही प्रयोग अब उत्तर प्रदेश में दोहराया गया है. ड्राफ्ट लिस्ट के आंकड़े सामने आते ही सियासी पारा हाई हो गया है और मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई भारी कटौती को लेकर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है.

दरअसल, बीते साल बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने SIR कराने का ऐलान किया था और इसे एक महीने में पूरा कराने के आदेश दिया गया. आनन फानन में कराए जा रहे इस SIR को लेकर आम लोगों के साथ आरजेडी, कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने आशंका जाहिर की थी कि इसमें अल्पसंख्यकों के नाम हटा दिए जाएंगे. बिहार में ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने पर 69 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जाने की खबर सामने आई और बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों की करारी हार का सामना करना पड़ा.

यूपी में बिहार SIR फॉर्मूला अपनाए जाने का आरोप
विवाद, आरोप-प्रत्यारोप के दावों के बीच उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरी हो चुकी है. वहीं, अब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद विपक्षी दलों ने यूपी में बिहार SIR का फॉर्मूला अपनाए जाने का आरोप लगाया. मंगलवार (6 जनवरी) को निर्वाचन आयोग ने SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है. इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में SIR के बाद 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिया गया है. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है. मुस्लिम बहुल जिलों में भी बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम काटे गए हैं. ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक राज्य में कुल 2.89 करोड़ नाम कटे हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 18 फीसदी है. SIR से पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स की संख्या थी, जबकि अब यह संख्या घटकर महज 12 करोड़ 55 लाख रह गई है. इस दौरान सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हटाए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

'सपा नहीं छूटने देगी PDA का एक भी वोट'
समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम काटे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) वोटरों के अधिकारों की रक्षा करती रही है और आगे भी यह काम जारी रहेगा. उन्होंने साफ कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह सतर्क है और किसी भी हाल में PDA वर्ग का एक भी वोट छूटने नहीं दिया जाएगा.

फखरुल हसन चांद ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में पारदर्शिता बरतने की भी मांग की. फखरुल हसन चांद ने कहा कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बने. 

लखनऊ में हटाए गए रिकॉर्ड नाम
दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30.05 फीसदी मतदाताओं के नाम हटाए गए है. पहले लखनऊ में 39.94 लाख वोटर थे, जो अब घटकर 27.94 लाख रह गए हैं. यानी करीब 12 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. 

इसी तरही दूसरे और तीसरे नंबर पर भी प्रदेश के बड़े जिले शामिल हैं. केंद्रीय राजधानी दिल्ली से गाजियाबाद में भी रिकॉर्ड वोटर्स के नाम हटाए गए हैं. वोटर के नाम हटाने के मामले में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर हैं, जहां 28.83 फीसदी वोट हटा दिए गए. SIR से पहले यहां मतदाताओं की संख्या 28 लाख थी, जो अब घटकर 20 लाख हो गई. इसी तरह नेपाल बॉर्डर सटे बलरामपुर जिला मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में तीसरे नंबर रहा है, जहां 25.98 फीसदी वोट कटे और 4 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिया.

मुस्लिम बहुल जिलों में काटे गए 20 फीसदी वोटर्स के नाम
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज सियासी हस्तियों ने उत्तर प्रदेश में SIR का विरोध करते हुए, इसके जरिये अल्पसंख्यों को निशाना बनाए जाने की आंशका जताई थी. SIR के दौरान कई जगह पर निर्धारित कानून के तहत फॉर्म जमा करने के बावजूद कई मुस्लिम परिवारों पर पुलिसिया कार्रवाई की गई. इसका न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में पुरजोर विरोध देखने को मिला. 

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिलों में SIR का असर दिखाई पड़ा जिसकी आशंका पहले ही जताई गई थी.  उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मोरादाबाद, रामपुर और संभल का शुमार मुस्लिम बहुल जिलों में होता है. यहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 40 से 50 फीसदी के बीच बताई जा रही है. SIR ड्राफ्ट लिस्ट में इन जिलों में करीब 20 फीसदी वोटरों के नाम काट दिए गए हैं.

राजनीतिक परिदृश्य से प्रदेश की यह पांच मुस्लिम बहुल सीटों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. इन पाचों जिलों में कुल 28 विधानसभा सीटें हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 11 सीटों पर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के दलों को जीत मिली थी, जबकि 17 सीटों पर सपा गठबंधन ने जीत का परचम लहराया था. SIR के बाद यहां पर 20 फीसदी से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे जाने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.

मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में 2022 में भारतीय जनता पार्टी महज 1 सीट जीत पाई थी. SIR ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक यहां 3 लाख 87 हजार 628 वोटरों के नाम कटे, जो कुल मतदाताओं का 15.76 फीसदी है. इसी तरह सहारनपुर में भी बड़ी संख्या में वोटर घटे हैं. यहां की 7 सीटों में से बीजेपी ने पिछले चुनाव 5 में सीटों पर जीतकर मजबूत  उपस्थिति दर्ज कराई थी. इसके बावजूद SIR में सहारनपुर से 4 लाख 32 हजार 539 वोटरों यानी 16.37 फीसदी वोटर्स के नाम हटा दिए गए.

कमोबेश यही हाल दूसरे जिलों का भी रहा है. मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटों पर 2022 में बीजेपी को 2 सीटें मिली थीं, जबकि इंडिया गठबंधन ने 4 सीटें जीती थीं. अब यहां 3 लाख 44 हजार 222 वोटर यानी 16.29 फीसदी मतदाताओं के नाम हटा दिया गया.  रामपुर की 5 सीटों में पिछली बार 3 पर सपा और 2 एनडीए के खाते में गई थीं. रामपुर को सपा का गढ़ कहा जाता है. ड्राफ्ट लिस्ट में यहां 3 लाख 21 हजार 572 वोटर्स यानी 18.29 फीसदी के नाम काट गिए.

शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर सुर्खियों में संभल में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम हटाया गया है. संभल हिंसा के बाद जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि यहां की डेमोग्राफी बदल गई है. 2022 के विधानसभा चुनाव में संभल जिले की 4 में से 3 सीटों पर सपा ने जबकि एक सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल किया. अब SIR के बाद 3 लाख 18 हजार 615 वोटर्स यानी 18.29 फीसदी वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं. 

चुनाव से पहले और बाद में वोटर्स की संख्या
चुनाव आयोग के जरिये SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर्स के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं.  SIR से पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे, जो अब घटकर 12 करोड़ 55 लाख रह गए हैं. SIR प्रक्रिया के दौरान कुल 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए हैं. 

SIR में चुनाव आयोग के जरिये नाम काटे जाने की वजह बताते हुए कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 46.23 लाख वोटर्स की मौत हो गई, इसलिए उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया. इसके अलावा 2.17 करोड़ मतदाता ऐसे हैं, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं. वहीं, 25.47 लाख नाम डुप्लीकेट पाए जाने की वजह से सूची से हटा दिया गया. 

यह भी पढ़ें: भागलपुर में फारूक नाम के शख्स को भीड़ ने की जिंदा जलाने की कोशिश; इस तरह बची जान!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsSIR NewsUP Muslim Votersmuslim news

Trending news

UP News
क्या UP में दोहराया जा रहा बिहार फार्मूला; SIR लिस्ट से काटे गए मुस्लिम वोटर के नाम!
West Bengal news
भागलपुर में फारूक नाम के शख्स को भीड़ ने की जिंदा जलाने की कोशिश; इस तरह बची जान!
Pakistan Court Verdict
पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत, 12 आरोपी बरी
West Bengal news
क्रिकेटर शमी UP नहीं, पश्चिम बंगाल के हैं निवासी; SIR फॉर्म में खामी पर हुए तलब !
Bangladesh General Election 2026
Bangladesh Election:ओपिनियन पोल में BNP को मिल रही बहुमत,इस पार्टी की बढ़ी मुश्किलें
Akhlaq Murder Case
UP News: अखलाक लिंचिंग केस की सुनवाई आज क्यों टली? जानें पूरा मामला
Sambhal news
Sambhal News: तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और तीन भाइयों के घर पर चला बुलडोजर
Minor Spy Arrest in Punjab
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जाल में फंस रहे छोटे बच्चे,पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
Nepal news
नेपाल में भी उन्मादी भीड़ का हथियार बन रहा 'जय श्री राम'का नारा; निशाने पर मुसलमान
Protest for Umar Khalid in JNU
उमर खालिद, शरजील इमाम के लिए JNU में हुआ प्रदर्शन, मोदी और शाह के खिलाफ लगे नारे