पाकिस्तानी दोस्त से मिलने जा रही थी बिहार की छात्रा, UP में पकड़ी गई; चैट हिस्ट्री देख सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश!
पाकिस्तानी दोस्त से मिलने जा रही थी बिहार की छात्रा, UP में पकड़ी गई; चैट हिस्ट्री देख सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश!

Bihar Girl Pakistani Boy Love Story: बिहार के नवादा की 10वीं की छात्रा पाकिस्तान में पढ़ने वाले छात्र से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर बैठी. घर से नाराज होकर ट्रेन से मिलने निकली लेकिन परिजनों की शिकायत पर प्रयागराज में जीआरपी ने पकड़ लिया. वहीं, अब नाबालिग के फोन में कई संदिग्ध चैट्स मिलने से सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 08, 2025, 05:04 PM IST

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

Bihar News Today: सोशल मीडिया की दुनिया कभी-कभी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका उदाहरण बिहार के नवादा जिले की एक 10वीं की छात्रा ने दे दिया. मासूम उम्र लेकिन इंटरनेट की चपलता ने उसे ऐसे रास्ते पर पहुंचा दिया जहां से लौटना मुश्किल हो सकता था. इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान में पढ़ने वाले एक छात्र से हुई दोस्ती ने कुछ ही महीनों में इतना बड़ा रूप ले लिया कि मामला सीधे खुफिया एजेंसियों तक पहुंच गया. 

हालांकि, छात्रा के गायब होने पर इसकी सूचना परिजनों ने फौरन पुलिस को की, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्टिव हो गई और ट्रेन से मिलने निकली छात्रा प्रयागराज में पकड़ी गई, लेकिन उसके फोन में मिले चैट रिकॉर्ड ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के होश फाख्ता कर दिए. अब परिवार, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं यह मामला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है. 

पाकिस्तानी छात्र की दोस्ती में भागी छात्रा

मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार के नवादा की रहने वाली 15-16 साल की यह छात्रा छह महीने पहले इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र से जुड़ी. रोजाना घंटों की चैट, इमोजी, स्टिकर और कॉल ने दोस्ती को मोहब्बत में बदल दिया. घर पर पढ़ाई और मोबाइल को लेकर मिली डांट छात्रा को काफी नागवार गुजरी और फिर उसने घर वालों को बगैर बताए ट्रेन पकड़ लिया. गनीमत रही कि सूचना मिलने के बाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने नाबालिग को पकड़ लिया और चाइल्डलाइन के हवाले कर दिया.

पूछताछ में छात्रा ने बताया कि वह घर से नाराज होकर निकली थी, लेकिन उसके मोबाइल ने कहानी का दूसरा पहलू खोल दिया. फोन में पाकिस्तान वाले छात्र के अलावा पंजाब की एक महिला और दिल्ली की लड़की के साथ भी चैटिंग के सुबूत मिले. वहीं, यह भी सामने आया कि पंजाब की रहने वाली महिला ने पेटीएम के जरिये नाबालिग छात्रा को पैसे भेजे थे, जिनसे उसने ट्रेन टिकट खरीदा था.

फोन की गहराई से जांच करने पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को संदेह हुआ कि मामला सिर्फ मासूम दोस्ती या प्रेम प्रसंग तक ही सीमित नहीं है. बल्कि तीन अलग-अलग जगहों से जुड़े लोगों के संपर्क ने यह सवाल उठाया है कि कहीं यह सोशल मीडिया के बहाने किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? फिलहाल मोबाइल फोन को फॉरेन्सिक जांच के लिए भेज दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं.

पाकिस्तान कनेक्शन से परिवार हैरान

छात्रा के परिवार को जब यह पता चला कि उनकी बेटी पाकिस्तान के छात्र से संपर्क में थी तो सब सन्न रह गए. बच्ची की मां परवीन अख्तर का कहना है कि उन्हें कभी अंदेशा नहीं था कि एक चैटिंग इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी. पुलिस ने लड़की परिवार को प्रयागराज बुलाया है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश के बाद छात्रा को सुरक्षित परिवार के हवाले किया जाएगा.

ह्यूमैन ट्रैफिकिंग की आशंका

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब एजेंसियां यह पता करने में जुटी हैं कि छात्रा से जुड़े लोग मासूम दोस्ती में थे या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा. तीन अलग-अलग जगहों से जुड़े संपर्क संदेह गहरा कर रहे हैं. जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही हैं. सुरक्षा एजेंसियां से ह्यूमैन ट्रैफिकिंग से भी जोड़ कर देख रही है. 

Bihar NewsPakistan Newsmuslim news

