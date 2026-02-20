Advertisement
Bihar News: प्रथम श्रेणी से पास किया फौकानिया और मौलवी, तो मिलेंगे 10- 15 हजार

Bihar News: प्रथम श्रेणी से पास किया फौकानिया और मौलवी, तो मिलेंगे 10- 15 हजार

बिहार सरकार ने मदरसों के फौकानिया और मौलवी प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्रों को ₹10,000 से ₹15,000 तक प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही राज्य के 75 मदरसों को स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा से लैस करने सहित अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है.

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:01 PM IST

बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान
बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम जैसे भाजपा नीत राज्यों में जहाँ अल्पसंख्यकों और उनके तालीमी इदारे मदरसों पर सरकार की टेढ़ी नज़रें हैं, वहीँ बिहार में सरकार ने अल्पसंख्यकों और उनके मदरसों के लिए खजाना खोल दिया है. 

सरकार ने कहा है कि बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में खाली पड़े 1076 पदों पर जल्द बहाली करने जा रही है. इसी के साथ ही सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहन राशि और वक्फ विकास योजनाओं पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा है कि मदरसा बोर्ड के द्वारा आयोजित फोकानिया और मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्रों को ₹10,000 से ₹15,000 तक प्रोत्साहन राशि दी जायेगी जैसे अभी 10 वीं और 12वीं में प्रथम स्थान लाने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है. 2025-26 में 1.10 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है. राज्य सरकार मदरसों को स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट क्लास शुरू करने जा रही है. 75 मदरसा को स्मार्ट क्लास के लिए दो करोड़ 97 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है.

बिहार राज्य सुन्नी व शिया वक्फ बोर्ड का भी गठन किया गया है जिसका विवरण UMEED पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. वक्फ विकास योजना के तहत 21 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसके लिए ₹242 करोड़ की मंजूरी दी गई है. 

बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब करते हुए कहा कि नितीश कुमार की मुसबत सोच का यह नतीजा है कि तेलंगाना के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की तर्ज़ पर अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए बिहार में भी हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल खोला जा रहा है. 

 मंत्री जमा खान ने बताया कि हमारी सरकार ने मदरसा के लिए बेहतर काम किया है. अल्पसंख्यक कल्याण समाज के बच्चों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि  राज्य में मदरसों की हालत बेहद खराब थी, जो अब सुधर रही है. राज्य सरकार के वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा को विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा.अवैध रूप से वक्फ की संपत्ति पर किये गए हर तरह के कब्ज़े को सरकार मुक्त कराएगी. 

Hussain Tabish

