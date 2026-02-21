Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3117834
Zee SalaamIndian Muslimबिहार सरकार ने ईद को लेकर किया बड़ा ऐलान, चलाएगी 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें

बिहार सरकार ने ईद को लेकर किया बड़ा ऐलान, चलाएगी 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें

Bihar Special Bus on Eid: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटे पहले ड्यूटी और कार्यालय छोड़ने की इजाजत दी है. इसी कड़ी में बिहार ने ईद और होली के त्योहारों पर  करीब 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें चलाने का फैसला  किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 21, 2026, 04:54 PM IST

Trending Photos

बिहार सरकार ने ईद को लेकर किया बड़ा ऐलान, चलाएगी 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें

Bihar Special Bus on Eid: रमजान का महीना चल रहा है. ऐसे में मुस्लिम समुदाय के वयस्क सदस्य पूरे महीने रोजे रखते हैं. इसको लेकर कई राज्यों ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला फैसला लिया है. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें ड्यूटी खत्म होने से एक घंटा पहले ही कार्यालय छोड़ने की इजाजत दी है. इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने भी बड़ा फैसला किया है. बिहार सरकार ने ईद और होली के मद्देनजर 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें चलाएगा, जिससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग ईद और होली में अपने घर आसानी से आ सके. 

दरअसल, त्योहारों में ट्रेन और प्लेन की टिकट आसानी से नहीं मिलती और प्राइवेट बसों की टिकट के दाम ज्यादा होते हैं. ऐसे में बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहारी लोगों के लिए अहम फैसला किया है. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बड़ी पहल करते हुए करीब 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें चलाएगी, जो 23 फरवरी से 23 मार्च तक विभिन्न रूटों पर संचालित होंगी. बिहार सरकार ने रोजे को लेकर मुस्लिम कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तरह छूट तो नहीं दी, लेकिन ईद में अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें चलाकर बड़ा तौफा देने का फैसला किया है.

इन बसों से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रह रहे प्रवासी बिहारियों को सीधा लाभ मिलेगा. यात्री इन राज्यों से वैशाली, हाजीपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

निगम के मुताबिक त्योहारों के सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बसों की संख्या और रूट तय किए गए हैं, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा मिल सके. इन विशेष बसों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसे निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से कराया जा सकता है. यात्रियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐसी व्यवस्था छठ पूजा और दिवाली जैसे बड़े पर्वों पर भी जारी रहनी चाहिए.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsBihar Government Eid Special Busesminority newsToday News

Trending news

muslim news
बिहार सरकार ने ईद को लेकर किया बड़ा ऐलान, चलाएगी 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें
Nigeria News
रमजान के पहले दिन नाइजीरियन पुलिस का बेरोजेदारों पर एक्शन, खाना खाते 9 लोग गिरफ्तार
muslim news
अब रमजान में चंदा मांगने आए मुसलमानों पर भी ऐतराज;BJP विधायक को पुलिस पर भरोसा नहीं!
Saudi Arab News
पाक रमजान में ब्राजीलियन फुटबॉलर की बदली जिंदगी, 'कैथलीन सूजा' ने कबूल किया इस्लाम
muslim news
महराजगंज में जुमे की नमाज पर रोक से मचा बवाल, मुस्लिम समुदाय पहुंचा हाईकोर्ट
muslim news
मिडिल ईस्ट पर कब्जे की छूट? अमेरिकी राजदूत ने किया इजरायल का समर्थन, मचा बवाल
Pakistan News
पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर गंभीर आरोप, BYC रिपोर्ट में हत्याओं का दावा
Telangana NEWS
Telangana News: मॉल में गाना से भड़का साम्प्रदायिक बवाल, कामारेड्डी में पत्थरबाजी
Allahabad High Court on Namaz
UP News: नमाज पढ़ने पर दर्ज केस रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो छात्रों को दी राहत
Allahabad High Court on Court Cow Transport
'UP में गौवंश ले जाना अपराध नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; DM का आदेश रद्द