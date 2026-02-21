बिहार सरकार ने ईद को लेकर किया बड़ा ऐलान, चलाएगी 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें

Bihar Special Bus on Eid: रमजान का महीना चल रहा है. ऐसे में मुस्लिम समुदाय के वयस्क सदस्य पूरे महीने रोजे रखते हैं. इसको लेकर कई राज्यों ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला फैसला लिया है. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें ड्यूटी खत्म होने से एक घंटा पहले ही कार्यालय छोड़ने की इजाजत दी है. इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने भी बड़ा फैसला किया है. बिहार सरकार ने ईद और होली के मद्देनजर 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें चलाएगा, जिससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग ईद और होली में अपने घर आसानी से आ सके.

दरअसल, त्योहारों में ट्रेन और प्लेन की टिकट आसानी से नहीं मिलती और प्राइवेट बसों की टिकट के दाम ज्यादा होते हैं. ऐसे में बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहारी लोगों के लिए अहम फैसला किया है. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बड़ी पहल करते हुए करीब 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें चलाएगी, जो 23 फरवरी से 23 मार्च तक विभिन्न रूटों पर संचालित होंगी. बिहार सरकार ने रोजे को लेकर मुस्लिम कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तरह छूट तो नहीं दी, लेकिन ईद में अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें चलाकर बड़ा तौफा देने का फैसला किया है.

इन बसों से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रह रहे प्रवासी बिहारियों को सीधा लाभ मिलेगा. यात्री इन राज्यों से वैशाली, हाजीपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

निगम के मुताबिक त्योहारों के सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बसों की संख्या और रूट तय किए गए हैं, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा मिल सके. इन विशेष बसों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसे निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से कराया जा सकता है. यात्रियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐसी व्यवस्था छठ पूजा और दिवाली जैसे बड़े पर्वों पर भी जारी रहनी चाहिए.