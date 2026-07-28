/जमीनी सीमाओं से आगे बढ़ा भारत का रणनीतिक दायरा, बोले राज्यपाल अता हसनैन

उन्होंने कहा, "भारत अब सिर्फ़ दक्षिण एशियाई शक्ति नहीं है जो अपने पड़ोसियों को संभालती है. यह लगातार उभरती हुई एक सभ्यतागत और समुद्री शक्ति है जो एक रणनीतिक इकोसिस्टम को संभाल रही है, जो भूमध्य सागर के पास के इलाकों से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है।" उन्होंने आगे कहा, "भारत का पड़ोसी इलाका अब ज़मीन से जुड़ी सीमाओं तक सीमित नहीं है, जबकि भारत में लोगों की आम सोच हमेशा यही रही है।" लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन (रिटायर्ड) ने एयर कमोडोर जसजीत सिंह को खिराज-ए-अकीदत भी दी और कहा कि वे "भारतीय वायु सेना के एक बेहतरीन अधिकारी से कहीं ज़्यादा थे" और उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने रणनीतिक अध्ययन को मुख्यधारा की राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनाया.