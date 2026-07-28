/जमीनी सीमाओं से आगे बढ़ा भारत का रणनीतिक दायरा, बोले राज्यपाल अता हसनैन

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India Strategic Neighborhood: बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (रिटायर्ड) ने मंगलवार (28 जुलाई) को कहा कि भारत का रणनीतिक पड़ोसी इलाका अब उसकी ज़मीनी सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि देश के सुरक्षा हित भूमध्य सागर के पास के इलाकों से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैले हुए हैं, क्योंकि भारत एक असरदार 'मिडल पावर' के तौर पर उभरना चाहता है. सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ (CAPS) के जरिए आयोजित 'भारत का पड़ोसी इलाका और सुरक्षा चुनौतियां' विषय पर 9वें जसजीत सिंह मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए, हसनैन ने कहा कि भारत अब अपने पड़ोसी इलाके को सिर्फ़ दक्षिण एशियाई नज़रिए से नहीं देख सकता.
उन्होंने कहा, "भारत अब सिर्फ़ दक्षिण एशियाई शक्ति नहीं है जो अपने पड़ोसियों को संभालती है. यह लगातार उभरती हुई एक सभ्यतागत और समुद्री शक्ति है जो एक रणनीतिक इकोसिस्टम को संभाल रही है, जो भूमध्य सागर के पास के इलाकों से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है।" उन्होंने आगे कहा, "भारत का पड़ोसी इलाका अब ज़मीन से जुड़ी सीमाओं तक सीमित नहीं है, जबकि भारत में लोगों की आम सोच हमेशा यही रही है।" लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन (रिटायर्ड) ने एयर कमोडोर जसजीत सिंह को खिराज-ए-अकीदत भी दी और कहा कि वे "भारतीय वायु सेना के एक बेहतरीन अधिकारी से कहीं ज़्यादा थे" और उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने रणनीतिक अध्ययन को मुख्यधारा की राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनाया.
भारत के बदलते रणनीतिक नज़रिए पर बात करते हुए, बिहार के गवर्नर ने कहा कि मुल्क के हित अब ज़मीनी सीमाओं, हिंद महासागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, मध्य एशिया, बंगाल की खाड़ी, आसियान (ASEAN) और पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैले हुए हैं.
उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे हम एक असरदार 'मिडल पावर' बनने की ओर बढ़ रहे हैं और अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे हैं, हमारी सोच पहले सिर्फ़ दक्षिण एशिया को ही पड़ोसी इलाका मानने तक सीमित थी. अब, ज़मीनी सीमाओं से लेकर हिंद महासागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, मध्य एशिया बंगाल की खाड़ी, आसियान, पश्चिमी प्रशांत महासागर तक, यह सब रणनीतिक दायरे में आता है."
समुद्री सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए, हसनैन ने कहा कि यूरोप और मध्य पूर्व के साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक हिस्सा ऐसे अहम समुद्री रास्तों से गुज़रता है जिन पर रुकावट का खतरा बना रहता है. उन्होंने कहा, "यूरोप और मध्य पूर्व के साथ हमारा ज़्यादातर कारोबार अहम समुद्री रास्तों (चोक पॉइंट्स) से होकर गुज़रता है. आपने देखा ही है कि पश्चिमी एशिया में इन अहम रास्तों की वजह से हम पर क्या असर पड़ा है। हम अपने सभी तरह के कारोबार, अपने द्वीपीय इलाकों और तटीय क्षेत्रों की समुद्री सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं." चीन के बढ़ते असर का ज़िक्र करते हुए हसनैन ने कहा कि भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रवैया अपनाना चाहिए.
उन्होंने कहा, "हम अपने चारों ओर चीन की तथाकथित 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स' (मोतियों की माला) जैसी घेराबंदी तक ही सीमित नहीं रह सकते; हमें बाहर की ओर कदम बढ़ाने होंगे और उन अलग-अलग क्षेत्रों में चीन का मुक़ाबला करना होगा जहाँ वह अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।" इस बीच, CAPS के डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल नागेश कपूर (रिटायर्ड) ने कहा कि पिछले दशक में भारत की विदेश नीति में काफ़ी बदलाव आया है. 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले) नीति के तहत राष्ट्रीय हित और "विश्व बंधु" की सोच को क्षेत्रीय जुड़ाव के केंद्र में रखा गया है.
उन्होंने कहा कि दुनिया की तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के तौर पर भारत के उभार ने उसके पड़ोस के रणनीतिक महत्व को बढ़ा दिया है, लेकिन कभी-कभी लगातार जुड़ाव न होने की वजह से बाहरी ताक़तों को अपना असर बढ़ाने का मौका मिल गया.
कपूर ने कहा, "भूटान को छोड़कर, हमारे पड़ोस के ज़्यादातर देशों में हालात अस्थिर हैं. तालिबान के शासन में अफ़ग़ानिस्तान एक अनोखी चुनौती पेश करता है. पाकिस्तान लगातार अंदरूनी अस्थिरता और चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली नीतियों के नतीजों का सामना कर रहा है. साथ ही, दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती मौजूदगी, ख़ासकर पाकिस्तान के साथ उसके रणनीतिक जुड़ाव ने भारत के क्षेत्रीय माहौल में जटिलता की एक नई परत जोड़ दी है."
कपूर ने आगे कहा कि भारत ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय संकटों के समय "सबसे पहले मदद करने वाले" (फ़र्स्ट हेल्पिंग हैंड) की भूमिका निभाई है. साथ ही पड़ोसी देशों के साथ संबंध मज़बूत करने के लिए क्षेत्रीय कारोबार को बढ़ावा दिया है, कनेक्टिविटी बढ़ाई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा किया है और विदेशी विकास सहायता में भी बढ़ोतरी की है.