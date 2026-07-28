Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /जमीनी सीमाओं से आगे बढ़ा भारत का रणनीतिक दायरा, बोले राज्यपाल अता हसनैन

जमीनी सीमाओं से आगे बढ़ा भारत का रणनीतिक दायरा, बोले राज्यपाल अता हसनैन

India Strategic Neighborhood: पाकिस्तान में मॉनसून की तेज बारिश और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. पिछले एक महीने में 109 लोगों की मौत हो चुकी है. मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी है। सरकार बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा कर रही है, जबकि लोगों ने राहत और मैनेजमेंट सिस्टम पर सवाल उठाए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 28, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:05 PM IST
जमीनी सीमाओं से आगे बढ़ा भारत का रणनीतिक दायरा, बोले राज्यपाल अता हसनैन

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पाकिस्तान में सैलाब ने मचाई तबाही, मौतों का आंकड़ा 100 के पार
Pakistan Monsoon Crisis1 hr ago
2
JAMIA ADMISSION1 hr ago
3
Goa News2 hrs ago
4
ghazipur news3 hrs ago
5
Netanyahu Meets Donald Trump3 hrs ago