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Zee SalaamIndian Muslimपटना में मुस्लिम छात्र नफरत का शिकार, मनीष ने मजहब जान कर की बदसलूकी और लूट लिए पैसे!

पटना में मुस्लिम छात्र नफरत का शिकार, मनीष ने मजहब जान कर की बदसलूकी और लूट लिए पैसे!

Bihar Religious Hate Crime with Muslim Student: पटना में एक मुस्लिम छात्र के साथ बाइक कैब राइडर ने मजहब पूछकर बदसलूकी की. इतना नहीं, विरोध करने पर आरोपी राइडर मनीष ने बीच रास्ते में उतार कर मारपीट कर छात्र के साथ लूटपाट की. शिकायत के बाद राइडर की आईडी कंपनी ने सस्पेंड कर दी, लेकिन पीड़ित को अब भी आरोपी धमकियां दे रहा हैं. इस घटना के बाद मुस्लिम छात्र दहशत में है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 15, 2026, 07:24 AM IST

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प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Patna News: देश के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ दक्षिणपंथी संगठनों के जरिये नफरत का ऐसा जहर बो दिया गया, जो समय-समय पर हिंसा और भेदभाव के रूप में सामने आता रहता है. इसका असर अब गांव से लेकर शहर तक देखने को मिल रहा है. बिहार की राजधानी पटना में भी एक मुस्लिम स्टूडेंट इस नफरत का शिकार हो गया है. पूर्वी चंपारण के रहने वाले मोहम्मद अकरमा से एक कंपनी बाइक कैब राइडर ने उनका मजहब की वजह से बदसलूकी और मारपीट की. 

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित मोहम्मद अकरमा बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं. वह राजधानी पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं. घटना वाले दिन अकरमा अपनी बहन के लिए दवा लेने बाजार जा रहे थे. घर से बाजार की दूरी थोड़ी ज्यादा होने की वजह से अकरमा ने बाइक कैब बुक कर ली. बुकिंग के बाद मनीष मेहता नाम का राइडर बाइक लेकर पहुंचा और ओटीपी डालने के बाद छात्र को लेकर चल पड़ा. 

रास्ते में बाइक राइडर ने मुस्लिम नौजवान से पूछा कि आप मोहमडन (मुस्लिम) हो क्या? जब पीड़ित ने बताया कि हां, वह मुसलमान हैं लेकिन वह इंसानियत में यकीन रखतें है और उनका मकसद अपने जीवन में देश सेवा और लोगों की भलाई करना है. यह सुनकर कैब बाइक राइडर मनीष ने इस्लाम और मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी शुरू कर दी, जब इसका अकरमा ने विरोध किया तो वह भड़क गया. 

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आरोपी ने अकरमा से कथित रूप से गाली-गलौज शुरू कर दी और धर्म से जुड़ी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भद्दी-भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी. पीड़ित छात्र ने बताया कि उसके विरोध करने पर आरोपी मनीष ने बीच रास्ते में उतार दिया और मारपीट करने की कोशिश की. यह घटना 14 अप्रैल को शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच बताई जा रही है. इस घटना के बाद पीड़ित दहशत में आ गया. 

'जान से मारने की मिल रही है धमकी'
पीड़ित का आरोप है कि राइडर ने उसे जान से मारने की धमकी दी. घटना के बाद छात्र ने कैब सेवा कंपनी में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद आरोपी के जरिये फोन पर बार-बार धमकी देने रहा है. पीड़ित अकरम ने बताया, "मेरे लिए पटना शहर नया है और मैं इस शहर के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं. मुझे अपने परिवार के लिए दवा लेने जाना था, इसलिए मैंने रैपिडो बाइक कैब बुक की थी. जब मैं बाइक पर बैठा, तो कुछ देर बाद वह मुसलमान और इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक बातें करने लगा. जब मैंने इसका विरोध किया, तो उसने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी और गाली-गलौज करने लगा. मनीषा इतना उग्र हो गया कि हाथापाई करने लगा."

आरोपी ने मुस्लिम छात्र से की मारपीट और लूट लिया कैश
पीड़ित छात्र ने आगे बताया कि राइडर ने जबरदस्ती मारपीट कर राइड का पैसा वसूल लिया और बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग गया. पीड़ित के मुताबिक, आरोपी ने लूटपाट के इरादे से हमला किया और उनके पॉकेट से करीब 2500 रुपये भी ले लिए. किसी तरह वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले. 

पीड़ित का कहना है कि वह आरोपी के चंगुल से छूटकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और फिर रैपिडो एप्लीकेशन के जरिए शिकायत दर्ज कराई. कंपनी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की आईडी सस्पेंड कर दी. इसके बावजूद आरोपी लगातार फोन कर धमकी दे रहा है और जान से मारने की बात कह रहा है. छात्र ने बताया कि आरोपी बार-बार कॉल कर रहा है, जिससे उन्हें डर लगने लगा है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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