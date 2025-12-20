Hijab विवाद के बीच झारखंड का बड़ा दांव, डॉ नुसरत परवीन को घर और 3 लाख सैलरी का ऑफर

Bihar Hijab Controversy: जिस मुस्लिम महिला डॉक्टर का सीएम नीतीश कुमार ने नकाब खींचा था अब उसे झारखंड सरकार ने बड़ा ऑफर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने महिला डॉक्टर को एक घर और तीन लाख रुपये प्रति माह देने की बात कही है.
Trending Photos
Bihar Hijab Controversy: मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन से जुड़े हिजाब विवाद के बीच अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी सेवा ज्वाइन करने का खुला ऑफर दिया है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर नुसरत झारखंड में काम करना चाहें, तो उन्हें हर महीने 3 लाख रुपये वेतन, मनचाही तैनाती और रहने के लिए सरकारी आवास दिया जाएगा.
डॉ. इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया के जरिए यह प्रस्ताव रखा है. उन्होंने कहा कि झारखंड में डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टरों की गरिमा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाता. मंत्री ने साफ कहा कि अगर डॉ. नुसरत परवीन झारखंड में सेवा देने का फैसला करती हैं, तो सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा, सम्मान और बेहतर सुविधाएं देगी.
उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि बिहार में नुसरत परवीन को मात्र 32 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जबकि झारखंड सरकार उन्हें 3 लाख रुपये प्रति माह वेतन देने के लिए तैयार है. इसके साथ ही उन्हें पसंदीदा जगह पर पोस्टिंग और सरकारी फ्लैट भी उपलब्ध कराया जाएगा.
इधर, डॉ. नुसरत परवीन के शनिवार को पटना सदर पीएचसी में ड्यूटी जॉइन करने की संभावना है. यह जानकारी शुक्रवार को गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. डॉ. मोहम्मद महफूजुर रहमान ने दी है. प्रिंसिपल के अनुसार, नुसरत ने अपनी एक करीबी दोस्त से बातचीत में बताया है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज नहीं हैं और तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी नौकरी जॉइन करने जा रही हैं.
गौरतलब है कि नुसरत की दोस्त बिलकिस परवीन ने बताया कि नुसरत हमेशा पर्दा करती हैं. उन्होंने कहा,"जो हुआ, वह गलत था. किसी को भी इस तरह किसी महिला के शरीर को छूने का अधिकार नहीं है. हिजाब विवाद के बीच झारखंड सरकार की इस पेशकश ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा को और तेज कर दिया है.