नवादा के बाद मधुबनी में चरमपंथी वार, 'बांग्लादेशी' बताकर मुस्लिम मजदूर के लिंचिंग की कोशिश

Madhubani Mob Lynching Case: भारत में मुसलमानों के साथ नफरत और मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम बात होने लगी हैं. बीते साल दिसंबर में महज धर्म के आधार पर दो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आईं. वहीं, अब नए साल पर मधुबनी जिले में एक मुस्लिम के साथ बांग्लादेशी बताकर हिंदूवादी सगठन ने मॉब लिंचिंग की कोशिश की. पीड़ित बिहार के सुपौली जिले के रहने वाले हैं.

हिंदूवादियों की पिटाई से मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पीड़ित की पहचान मोहम्मद मुर्शिद आलम के रूप में हुई है. वह सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव, शंकरपुर वार्ड संख्या 14 के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पीड़ित के पिता का नाम अब्दुल जलील बताया जा रहा है.

50 से ज्यादा लोगों ने पीड़ित को 'बांग्लादेशी' बताकर पीटा

मिली जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद मुर्शिद मजदूरी के सिलसिले में मधुबनी जिले में आए हुए थे. इसी दौरान उनके साथ यह वारदात हुई. पीड़ित ने बताया कि वह रात के समय दुकान से सामान लेने के लिए निकले थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्हें घेर लिया. आरोप है कि इन लोगों ने उन्हें 'बांग्लादेशी' कहकर गालियां दीं और मारपीट शुरू कर दी.

पीड़ित के मुताबिक, मारपीट करने वालों की संख्या करीब 50 थी. आरोपियों को जब यह पता चला कि पीड़ित का ताल्लुक समुदाय विशेष से है तो वह और भड़क गए. उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. बताया गया कि करीब तीन किलोमीटर तक उन्हें दौड़ाया गया और लगातार बेरहमी से पीटा गया. इस दौरान हमलावरों ने उन्हें काली मंदिर ले जाने की बात भी कही और बलि चढ़ाने जैसी धमकियां दीं.

पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

बाद में सभी पीड़ित मुर्शिद एक सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए. इस हमले में मोहम्मद मुर्शिद गंभीर रूप से घायल हो गए. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. धार्मिक आधार पर मॉब लिंचिंग किए जाने के इस मामले में राजनगर थाना में केस दर्ज किया गया है.

घटना के सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. सुपौल जिले के निवासी एक मजदूर को बांग्लादेशी बताकर मॉब लिंचिंग की कोशिश किए जाने की इस वारदात को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि बिना किसी पुष्टि के किसी को विदेशी बताकर इस तरह पीटना बेहद गंभीर मामला है.

AIMIM ने हमले की कड़ी निंदा

इस घटना को लेकर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कड़ा बयान जारी किया है. आदिल हसन ने कहा कि किसी भारतीय नागरिक को बांग्लादेशी बताकर पीटना कानून-व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है और यह सीधे तौर पर इंसानियत पर हमला है. उन्होंने मांग की है कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित को इंसाफ दिलाया जाए.

बिहार में बढ़ी मॉब लिंचिंग की घटनाएं

साल 2025 में बिहार में मॉब लिंचिंग की कम से कम तीन बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पीड़ित मुसलमान बताए गए हैं. ये सभी घटनाएं मुख्य रूप से नवादा जिले से जुड़ी हैं. दिसंबर 2025 में नवादा के भट्टा गांव (रोह थाना क्षेत्र) में 35 साल के मुस्लिम फेरीवाले मोहम्मद अतहर हुसैन पर भीड़ ने हमला किया.

आरोप है कि हमलावरों ने उनकी धार्मिक पहचान की पुष्टि करने के लिए कपड़ों की जांच की और फिर बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई. इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई और पोस्टमॉर्टम में गंभीर चोटों का जिक्र किया गया. इसी तरह साल 2025 की एक अन्य घटना में नवादा जिले में ही अल्ताफ अंसारी को बाइक टक्कर के विवाद के बाद हिंदू चरमपंथियों की भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला.

