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Bihar News: जमुई की हिजाब वाली ये लड़की 12वीं में बनी टॉपर; सम्मानित करने पहुंचे इलाके के विधायक

Anjum Bano Jamui Topper: जमुई की अंजुम बानो ने इंटर आर्ट्स परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर टॉपर वेरिफिकेशन में जगह बनाई है. विधायक ने घर पहुंचकर बधाई दी. साधारण परिवार से आने वाली अंजुम अब UPSC की तैयारी कर देश सेवा का सपना देख रही हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:02 PM IST

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Bihar News: जमुई की हिजाब वाली ये लड़की 12वीं में बनी टॉपर; सम्मानित करने पहुंचे इलाके के विधायक

Bihar News: बिहार के जमुई जिले के खैरा ब्लॉक के इस्लाम नगर गांव की छात्रा अंजुम बानो ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पूरे इलाके का नाम रोशन किया है. इंटरमीडिएट आर्ट्स की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के बाद उनका नाम 'टॉपर्स वेरिफिकेशन' प्रक्रिया के लिए चुना गया है, जिससे उनके गांव और जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है.

रफाकत हुसैन की बेटी अंजुम बानो एक साधारण परिवार से आती हैं. फिर भी, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. जैसे ही टॉपर्स वेरिफिकेशन की लिस्ट में उनका नाम आया, पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल छा गया. गांव वाले और पड़ोसी उन्हें बधाई देने और उनकी सफलता पर अपना गहरा गर्व व्यक्त करने के लिए उनके घर उमड़ पड़े.

बधाई देने पहुंचे विधायक
इस उपलब्धि के बारे में पता चलने पर स्थानीय विधायक प्रफुल्ल मांझी खुद उनके घर पहुंचे. उन्होंने अंजुम बानो को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं. विधायक ने कहा कि इस क्षेत्र की बेटियां अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अंजुम की सफलता पूरे समुदाय के लिए एक प्रेरणा है. उन्होंने इस शानदार उपलब्धि पर उनके परिवार को भी बधाई दी.

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BSEB कर रहा है वेरिफिकेशन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) अभी इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे घोषित करने से पहले टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है. इस प्रक्रिया के तहत अंजुम बानो को पटना बुलाया गया है, जहां अभी उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा है. इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए चुना जाना किसी भी छात्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. अंजुम बानो ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी लगातार कड़ी मेहनत, अनुशासन और अपने परिवार के अटूट सहयोग को दिया.

UPSC की तैयारी करना चाहती है छात्रा
उन्होंने बताया कि उन्होंने नियमित पढ़ाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी की थी. इसके अलावा, उन्होंने ज़िले के अन्य छात्रों से भी पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करने की अपील की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सफलता निश्चित रूप से मिलेगी. अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए अंजुम ने कहा कि उनका लक्ष्य UPSC की परीक्षा पास करके प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होना है. उनका सपना समाज और देश दोनों की सेवा करना और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना है.

यह भी पढ़ें:- “शुक्रिया भारत, ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे”, बच्चों की टूटी गुल्लकों ने ईरान को रुला दिया

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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