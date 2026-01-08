Bihar: गहने की दुकानों में बुर्का, हिजाब बैन पर मचा बवाल, AIMIM ने किया विरोध, BJP कर रहा समर्थन

Advertisement
Bihar Gold Traders Association Controversial invocation: बिहार में कई ज्वेलरी की दुकानों में बुर्का, हिजाब और मुंह ढक कर आने पर रोक लगा दी गई है. इस फैसले के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है. पूरी खबर जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:19 PM IST

Bihar Gold Traders Association Controversial invocation: बिहार राज्य स्वर्ण व्यवसायी संघ के आह्वान पर राज्य के कई जिलों में स्वर्ण आभूषण दुकानों में बुर्का, हिजाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया. इसको लेकर अब राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता इस आह्वान का समर्थन कर रहे हैं. वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने विरोध किया है. साथ ही नालांदा में मुस्लिम समाज की औरतों ने इस आह्वान का विरोध किया और कहा कि उनकी पहचान सोने-चांदी से नहीं, बल्कि इस्लाम धर्म से है.

बिहार में कुछ ज्वेलरी दुकानदारों द्वारा हिजाब और नकाब पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के संविधान और संवैधानिक परंपराओं के पूरी तरह खिलाफ है. आदिल हसन ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर हिजाब और नकाब को निशाना बनाना न केवल अनुचित है, बल्कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कार्य भी है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई के जरिए संविधान द्वारा मिली धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को छीनने की साजिश की जा रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के एजेंडे को आगे बढ़ाने में पहले से ही भाजपा और RSS से जुड़े लोग सक्रिय हैं और अब कुछ ज्वेलरी दुकानदार उसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा के नाम पर किसी विशेष धार्मिक पहचान को निशाना बनाना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने ज्वेलरी दुकानदारों से मांग की कि वे तुरंत इस तरह के फैसले को वापस लें और इस दिशा में गंभीरता दिखाएं. 

BJP विधायक ने किया समर्थन
वहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर सुनील ने स्वर्ण व्यवसायी संघ के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में विपक्ष हमेशा विरोध करता है. उन्होंने कहा कि ज्वेलरी दुकानों में बुर्का, घूंघट या हेलमेट पहनकर अपराध होने की स्थिति में अपराधियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा कि यह फैसला जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके.

मुस्लिम महिलाओं ने क्या कहा?
इस फैसले पर नालंदा की महिलाओं ने विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पहचान सोना, चांदी और गहने नहीं बल्कि उनकी पहचान इस्लाम है. महिलाओं ने कहा कि वह सोना, चांदी नहीं पहनेंगी, लेकिन बुर्का नहीं उतारेंगी. महिलाओं ने कहा कि इस्लाम में सार्वजनिक स्थान पर बुर्का या हिजाब उतारने की इजाजत नहीं है इसलिए वे ऐसा काम कभी नहीं करेंगी. उन्होंने ये भी साफ कहा कि वे ज्वेलरी खरीदने जाएंगी और बुर्के में जाएंगी. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

