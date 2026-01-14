Bihar News: कटिहार में मुस्लिम फेरीवाले से मारपीट; मधुबनी में मॉब लिंचिंग,सहरसा में मारी गोली!

नई दिल्ली: बिहार में मुस्लिम मजदूरों और फेरीवालों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर या संदेह जताकर उनसे मारपीट करने की लगातार खबरें आ रही है. एक ताजा मामले में कटिहार जिला के पोठिया थाना इलाके में बर्तन बेचने वाले एक मुस्लिम जौजवन के साथ मारपीट और लूटपाट की खबर आयी है. इस मामले में पीड़ित युवक ने पोठिया थाना और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लिखित शिकायत देकर इन्साफ की गुहार लगाई है.

वहीँ, एक अन्य मामले में सहरसा में अपराधियों ने एक बिस्कुट बेचने वाले मोहम्मद मुजाहिद से लूटपाट करने के बाद उसे गोली मार दी. घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है. एक तीसरी घटना में मधुबनी जिले में मो. कयूम नाम के एक नौजवान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. ये मामला भैरबस्थान थाना के पट्टीटोल गांव का है.

कटिहार में बंगलादेशी बताकर पीटा

कटिहार में बंगलादेशी बताकर पीटे जाने के मामले में पीड़ित नौजवान अकमल रहमान कोढ़ा थाना के सिमरिया चौक का रहने वाला है. 11 जनवरी 2026 की शाम करीब 5 बजे जब वह वर्तन बेचने के लिए पोठिया थाना समेली प्रखंड के चकला गांव गया था, तभी दो युवकों ने उसे बांग्लादेशी बताकर गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. हालांकि, इस दौरान वहां अकमल से बर्तन खरीद रही महिलाओं ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने महिलाओं को भी धमका दिया. महिलाओं के विरोध के बाद दोनों युवक और आक्रोशित हो गए और डंडे से अकमल के सिर पर वार कर दिया. जब अकमल गिर गया तो उन युवकों ने उसकी शर्ट की जेब से 12 हजार रुपये भी निकाल लिए और मौके से फरार हो गए.

इस हादसे में गंभीर रूप से घायल अकमल को कोढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस ने जब बर्तन खरीदने वाली महिलाओं और गांव के लोगों से पूछताछ की तो आरोपियों की पहचान चुइया मंडल, पिता पटल मंडल और एक दीगर व्यक्ति के तौर पर की गई है, जो चकला गाँव कटिहार का निवासी है.

इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 रंजन कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये मामला लूटपाट का है. ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी आए दिन गांव में फेरी वालों के साथ मारपीट व लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं. पुलिस

मामले की जांच कर रही है.

मधुबनी में कयूम की मॉब लिंचिंग

मधुबनी में कयूम नाम के एक नौजवान की पीट-पीटकर हत्या कर दी है. घटना भैरबस्थान थाना के पट्टीटोल गांव की बताई जा रही है. मृतक की पहचान हैठीवाली गांव निवासी मोहम्मद कयूम के तौर पर की गई है.बताया जा रहा है कि कयूम सहित तीन युवक एक बाइक पर एक दुकान पर गुटखा खरीदने गया था. इसी दौरान दुकान वाले से विवाद हुआ और बाद में कई लोगों ने वहां पहुंचकर कयूम पर हमला कर दिया. पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.पुलिस इसे सड़क दुर्घटना बता रही है, जबकि परिजन इसे मॉब लिंचिंग बता रहे हैं.

