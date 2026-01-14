Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3074279
Zee SalaamIndian MuslimBihar News: कटिहार में मुस्लिम फेरीवाले से मारपीट; मधुबनी में मॉब लिंचिंग,सहरसा में मारी गोली!

Bihar News: कटिहार में मुस्लिम फेरीवाले से मारपीट; मधुबनी में मॉब लिंचिंग,सहरसा में मारी गोली!

Bihar News: बिहार के कटिहार में एक मुस्लिम बर्तन विक्रेता के साथ बंगलादेशी बताकर मारपीट की गई और उससे 12 हजार रुपये लूट लिए गए. वहीँ सहरसा में एक आपराधिक घटना में एक मुस्लिम बिस्कुट बेचने वाले से बदमाशों ने लूटपाट के बाद गोली मार दी, जबकि मधुबनी में दुकानदार और ग्राहक के बीच हुए विवाद में एक मुस्लिम नौजवान की कथित तौर पर मॉब लिंचिंग कर दी गई.  

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Jan 14, 2026, 04:51 PM IST

Trending Photos

Bihar News: कटिहार में मुस्लिम फेरीवाले से मारपीट; मधुबनी में मॉब लिंचिंग,सहरसा में मारी गोली!

नई दिल्ली: बिहार में मुस्लिम मजदूरों और फेरीवालों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर या संदेह जताकर उनसे मारपीट करने की लगातार खबरें आ रही है. एक ताजा मामले में कटिहार जिला के पोठिया थाना इलाके में बर्तन बेचने वाले एक मुस्लिम जौजवन के साथ मारपीट और लूटपाट की खबर आयी है. इस मामले में पीड़ित युवक ने पोठिया थाना और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लिखित शिकायत देकर इन्साफ की गुहार लगाई है.

वहीँ, एक अन्य मामले में सहरसा में अपराधियों ने एक बिस्कुट बेचने वाले मोहम्मद मुजाहिद से लूटपाट करने के बाद उसे गोली मार दी. घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है. एक तीसरी घटना में मधुबनी जिले में मो. कयूम नाम के एक नौजवान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. ये मामला भैरबस्थान थाना के पट्टीटोल गांव का है. 

कटिहार में बंगलादेशी बताकर पीटा 
कटिहार में बंगलादेशी बताकर पीटे जाने के मामले में पीड़ित नौजवान अकमल रहमान कोढ़ा थाना के सिमरिया चौक का रहने वाला है. 11 जनवरी 2026 की शाम करीब 5 बजे जब  वह वर्तन बेचने के लिए पोठिया थाना समेली प्रखंड के चकला गांव गया था, तभी दो युवकों ने उसे बांग्लादेशी बताकर गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. हालांकि, इस दौरान वहां अकमल से बर्तन खरीद रही महिलाओं ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने महिलाओं को भी धमका दिया. महिलाओं के विरोध के बाद दोनों युवक और आक्रोशित हो गए और डंडे से अकमल के सिर पर वार कर दिया. जब अकमल गिर गया तो उन युवकों ने उसकी शर्ट की जेब से 12 हजार रुपये भी निकाल लिए और मौके से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

इस हादसे में गंभीर रूप से घायल अकमल को कोढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.   

पुलिस ने जब बर्तन खरीदने वाली महिलाओं और गांव के लोगों से पूछताछ की तो आरोपियों की पहचान चुइया मंडल, पिता पटल मंडल और एक दीगर व्यक्ति के तौर पर की गई है, जो चकला गाँव कटिहार का निवासी है.

इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 रंजन कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये मामला लूटपाट का है. ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी आए दिन गांव में फेरी वालों के साथ मारपीट व लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं. पुलिस 
मामले की जांच कर रही है. 

 मधुबनी में कयूम की मॉब लिंचिंग 
 मधुबनी में कयूम नाम के एक नौजवान की पीट-पीटकर हत्या कर दी है. घटना भैरबस्थान थाना के पट्टीटोल गांव की बताई जा रही है. मृतक की पहचान हैठीवाली गांव निवासी मोहम्मद कयूम के तौर पर की गई है.बताया जा रहा है कि कयूम सहित तीन युवक एक बाइक पर एक दुकान पर गुटखा खरीदने गया था. इसी दौरान दुकान वाले से विवाद हुआ और बाद में कई लोगों ने वहां पहुंचकर कयूम पर हमला कर दिया. पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.पुलिस इसे सड़क दुर्घटना बता रही है, जबकि परिजन इसे मॉब लिंचिंग बता रहे हैं. 

 इसे भी पढ़ें: बिहार में बेखौफ बदमाश, फेरीवाले मोहम्मद मुजाहिद को अपराधियों ने मारी गोली

 

 

 

 

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Bihar NewsKatihar NewsSaharsa newsMadhubani Newsmuslim newsSalaam News

Trending news

Bihar News
बिहार में मुस्लिम फेरीवाले से मारपीट; मधुबनी में मॉब लिंचिंग,सहरसा में मारी गोली!
Bihar Crime News
बिहार में बेखौफ बदमाश, फेरीवाले मोहम्मद मुजाहिद को अपराधियों ने मारी गोली
Gaza Ceasefire Collapse
गाजा में सीजफायर टूटा, हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण झड़प; कई की मौत
iran news
ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी, परिवार को अंतिम विदाई के लिए सिर्फ 10 मिनट
haridwar news
लाइक और व्यूज के लिए सऊदी अरब के फर्जी शेख बनकर मेले में घूम रहे थे दो हिंदू लड़के
iran news
ईरान में 26 साल के इरफान सुल्तानी को चौराहे पर दी जाएगी फांसी, जानें पूरा मामला
Kalkaji Jama Masjid News
तुर्कमान गेट के बाद कालकाजी जामा मस्जिद पर हिंदू संगठन की टेढ़ी नजर, HC में सुनवाई
Amroha News
UP News: जज के पेशकार की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कलीम का हाफ-एनकाउंटर
Zia ur Rahman Barq on Anuj Chaudhary FIR
'कानून से ऊपर कोई नहीं', संभल हिंसा पर सांसद जिया उर रहमान वर्क की दो-टूक
Jammu and Kashmir news
कर्मचारियों की बर्खास्तगी और मस्जिद प्रोफाइलिंग पर भड़कीं महबूबा-इल्तिजा