किशनगंज में मुस्लिमों ने उठाई बुलडोजर कार्रवाई की मांग, DM ने दिए जांच के आदेश

Kishanganj News: बिहार में बीजेपी सरकार बनने के बाद कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता यूपी मॉडल की तरह ‘बुलडोजर कार्रवाई’ लागू करने की मांग कर रहे हैं. इस बीच, किशनगंज ज़िले के मुस्लिम-बहुल इलाकों में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग उठ रही है. इस मांग के बाद बिहार के मुसलमानों पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है.

दरअसल, किशनगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 में स्थानीय ग्रामीणों ने वार्ड पार्षद अंजर आलम पर सरकारी सड़क पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि पार्षद ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक सड़क पर बाउंड्री वॉल बनवा दी है और उसे अपने निजी प्लॉट से जोड़ दिया है. आरोप यह भी है कि कब्जा की गई जमीन को बाद में बेचने की तैयारी की जा रही है.

स्थानीय लोगों ने की बुलडोजर एक्शन की मांग

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कथित इस अवैध निर्माण की वजह से इलाके के दर्जनों परिवारों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है. सड़क संकरी होने से आवाजाही प्रभावित हो रही है और सबसे ज्यादा दिक्कत बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाने में हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि कई बार आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस तक अंदर नहीं पहुंच पाती. इसी को लेकर ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी विशाल राज को लिखित आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. आवेदन में कहा गया है कि सरकारी सड़क से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाए और आम लोगों को राहत दिलाई जाए. शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें धमकियां दी गईं.

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डीएम ने दिया आदेश

जिला पदाधिकारी विशाल राज ने कहा कि उन्हें सड़क पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. उन्होंने साफ कहा कि अगर जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त करेगा. इस पूरे मामले की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में खुद स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून का राज और आम लोगों की सुविधा है, चाहे आरोपी कोई भी हो.