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मधेपुरा में गौ-तस्करी के शक में दो बुजुर्गों पर जानलेवा हमला; पुलिस ने पीड़ित को भेज दिया जेल

Madhepura Cattle Traders Attack: बिहार के मधेपुरा में कथित गौ-तस्करी के आरोप में दो बुजुर्ग पशु व्यापारियों पर हमला किया गया. बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर गौ संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:35 PM IST

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मधेपुरा में गौ-तस्करी के शक में दो बुजुर्गों पर जानलेवा हमला; पुलिस ने पीड़ित को भेज दिया जेल

Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में गौ-तस्करी के आरोप में दो बुजुर्ग मुस्लिम पशु व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना हुई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों बुजुर्ग पशु व्यापारी अपने मवेशियों के साथ गांव से गुजर रहे थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर गौ-तस्करी का आरोप लगाया. आरोप लगाने वालों में बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं. आरोप है कि इन लोगों ने दोनों व्यापारियों को रोककर उनसे पूछताछ की और फिर उनके साथ मारपीट की. इस दौरान उनके पास मौजूद मवेशियों को भी जब्त कर लिया गया.

घटना के बाद दोनों बुजुर्गों को पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच के बाद उनके खिलाफ गौ संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की जांच जारी है.  सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंदू संगठन के लोगों का आतंक बढ़ गया है और ये लोग समाज में नफरत की बीज बो रहे हैं. प्रशासन को ऐसे असमाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

हिंदू संगठन के लोग मचा रहे हैं आतंक
गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में गौ-तस्करी के नाम पर हिंसा और विवाद की घटनाएं चर्चा में रहती हैं. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों में बजरंग दल के कार्यकर्ता आतंक मचा रहे हैं. मुस्लिम समाज के लोगों को निशाना बना रहे हैं. हाल में ही हरियाणा में गौरक्षों ने कई निर्दोष आदमी से मारपीट की है. साथ ही गोमांस के शक में उड़ीसा में भी कई मुसलमानों की हत्या कर दी गई है. इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिर्फ पुलिस और प्रशासन ही जिम्मेदार हैं, या आम लोगों को भी कानून अपने हाथ में लेने से बचना चाहिए.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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