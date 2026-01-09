बिहार ज्वेलरी शॉप में बुर्का हिजाब बैन पर आयोग सख्त, पटना पुलिस से की कार्रवाई की मांग

Bihar News Today: बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने ज्वेलरी दुकानों में बुर्का या नकाब पहनकर आने वाली महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने से जुड़े बयान को गंभीरता से लेते संज्ञान लिया है. राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है जिसमें आयोग ने ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन की बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि अशोक कुमार वर्मा का बयान न सिर्फ धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाला है, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाने वाला है. आयोग के मुताबिक, वर्मा ने ज्वेलरी दुकानों में बुर्का या नकाब पहनकर आने वाली महिलाओं के लिए 'नो एंट्री' का नोटिस लगाने का आह्वान किया था, जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है.

आयोग ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया, अलग-अलग न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों में वायरल हुए वीडियो और खबरों के माध्यम से उसके संज्ञान में आया. आयोग का मानना है कि इस तरह का फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) और अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन करता है.

आयोग ने पत्र में यह भी जिक्र किया कि वर्मा ने कुछ आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए बुर्का पहनने वाली महिलाओं को ज्वेलरी दुकानों में प्रवेश न देने की बात कही है. आयोग का कहना है कि आत्मरक्षा के नाम पर किसी विशेष समुदाय की महिलाओं को अपराधी के रूप में पेश करना न सिर्फ गलत है, बल्कि बेहद चिंताजनक भी है.

इस संदर्भ में आयोग ने एक उदाहरण भी दिया. आयोग ने कहा कि कई बार बाइक सवार अपराधी हेलमेट पहनकर अपराध करते हैं, लेकिन क्या इसके आधार पर हेलमेट पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. आयोग का तर्क है कि अपराध रोकने के लिए ठोस और निष्पक्ष सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए, न कि किसी धर्म या पहनावे को निशाना बनाया जाए.

आयोग ने स्पष्ट किया कि इस तरह के बयान समाज में धार्मिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश हैं. पत्र में चेतावनी दी गई है कि ज्वेलरी दुकानों के सामने से गुजरने वाली बुर्का या नकाब पहनने वाली महिलाओं को शक की नजर से देखना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना या उनके खिलाफ टिप्पणियां करना आम बात बन सकती है. इससे समाज में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो सकता है, जो राज्य की शांति और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकता है.

आयोग ने यह भी कहा कि इस प्रकार के बयान विधि-सम्मत नहीं हैं और खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के पारंपरिक पहनावे को निशाना बनाते हैं. आयोग के मुताबिक, किसी भी समुदाय के पहनावे को अपराध से जोड़ना असंवैधानिक और सामाजिक रूप से खतरनाक प्रवृत्ति है.

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने पटना के एसएसपी से अनुरोध किया है कि अशोक कुमार वर्मा के बयान के दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाए. आयोग ने अपने पत्र के साथ इस मामले से जुड़े संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए हैं.

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने पटना के डीएम और एसपी को पत्र लिखा है. पत्र में ऑल इंडिया ज्वैलर एंड गोल्ड फाउंडेशन की बिहार इकाई के फैसले की कड़ी निंदा की गई है. बलियावी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनकर दुकानों में प्रवेश से रोकना गलत है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से हिजाब पहनने वाली महिलाओं को हीन भाव से देखा जाएगा और उनके खिलाफ टीका टिप्पणी होगी.

