बिहार में फिर मॉब लिंचिंग! बहुसंख्यक समुदाय की पिटाई से इस्लाम की मौत, पुलिस पर लगे संगीन इल्जाम

Bihar Mob Lynching Case: बिहार के मधुबनी से मॉब लिंचिंग की एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोहार समुदाय के लोगों ने इस्लाम नदाफ नाम के बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की. घटना के दस दिन बाद बुजुर्ग की मौत हो गई. मामले में पीड़ित परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर संगीन इल्जाम लगाए हैं.

Bihar News Today in Hindi: देश में पिछले कुछ समय से भीड़ हिंसा और मजहबी पहचान के आधार पर होने वाले हमलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. कभी गोमांस के शक में, कभी नाम पूछकर, तो कभी मामूली विवाद का बहाना बनाकर मुसलमानों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. हालिया कुछ सालों में मॉब लिंचिंग के कई मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं रुकती नजर नहीं आ रहीं.

इसी तरह का एक खौफनाक मामला बिहार के मधुबनी जिले से सामने आया है, जहां भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए 66 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग की दस दिन बाद मौत हो गई. मृतक की पहचान इस्लाम नदाफ के रूप में हुई है. वह मधुबनी जिले के लुदगामा गांव के रहने वाले थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि 12 मई को बहुसंख्यक समुदाय के लोहार जाति के लोगों ने एक भीड़ की शकल में उन पर हमला कर दिया था. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान 21 मई को उनकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है.

इस्लाम की मौते के बाद बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस के मुताबिक, विवाद की शुरुआत एक शादी समारोह से हुई थी. बताया गया कि इस्लाम नदाफ के बेटों में से एक लोहार समुदाय की शादी में पहुंच गया और वहां नाचने लगा. इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई थी.

देखते ही देखते यह मामला इतना बढ़ गया कि गाली-गलौज मारपीट में बदल गई. पुलिस का कहना है कि सेल्फडिफेंस में इस्लाम नदाफ के बेटे ने एक नौजवान पर हमला कर दिया, जिससे उसे हल्की चोट आई थी. इसके बाद हालात और बिगड़ गए. आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग इस्लाम नदाफ के घर पहुंच गए.

भीड़ ने घर में तोड़फोड़ की, सामान को नुकसान पहुंचाया और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की. पीड़ित परिवार का आरोप है कि महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया. इस दौरान 66 साल के इस्लाम नदाफ को बुरी तरह पीटा गया. आरोपियों ने हमला कर इस्लाम नदाफ को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

इसके बाद परिजनों ने उन्हें आनन फानन में बेनीपट्टी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक उनका इलाज चलता रहा. आखिरकार 21 मई को उन्होंने दम तोड़ दिया. मृतक के परिवार ने पुलिस पर भी संगीन इल्जाम लगाए हैं. परिवार का कहना है कि घटना के बाद जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी.

पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस्लाम नदाफ की मौत के बाद ही एफआईआर दर्ज किया. हालांकि, बेनीपट्टी थाना प्रभारी ने इन आरोपों से इनकार किया है. थाना प्रभारी का कहना है कि शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर लिया गया था और किसी तरह की देरी नहीं हुई.

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारी ने बताया कि 21 मई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जब पुलिस अधिकारी से बाकी हमलावरों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.