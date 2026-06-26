/अररिया में मुहर्रम के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश; ताजिया जुलूस पर पथराव के बाद तनाव

Bihar Muharram News: मुहर्रम का महीना अमन, सब्र और हजरत इमाम हुसैन (रज़ि.) की कुर्बानी की याद का पैगाम देता है. ताजिया जुलूस भी इसी अकीदत और भाईचारे की निशानी माना जाता है. लेकिन बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में मुहर्रम के मौके पर निकले ताजिया जुलूस के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा माहौल बना दिया कि कुछ ही पलों में शांति का माहौल अफरातफरी और तनाव में बदल गया. पत्थरबाजी, भगदड़ और मारपीट की घटनाओं से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.