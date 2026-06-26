/अररिया में मुहर्रम के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश; ताजिया जुलूस पर पथराव के बाद तनाव

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Bihar Muharram News: मुहर्रम का महीना अमन, सब्र और हजरत इमाम हुसैन (रज़ि.) की कुर्बानी की याद का पैगाम देता है. ताजिया जुलूस भी इसी अकीदत और भाईचारे की निशानी माना जाता है. लेकिन बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में मुहर्रम के मौके पर निकले ताजिया जुलूस के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा माहौल बना दिया कि कुछ ही पलों में शांति का माहौल अफरातफरी और तनाव में बदल गया. पत्थरबाजी, भगदड़ और मारपीट की घटनाओं से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
यह घटना शुक्रवार (26 जून) को अररिया जिले के फारबिसगंज में उस समय हुई, जब मुहर्रम के मौकों पर अलग-अलग अखाड़ों का ताजिया जुलूस पूरे ऐहतराम के साथ आगे बढ़ रहा था. मिली जानकारी के मुताबिक, जुलूस जुम्मन चौक से निकलकर रेलवे स्टेशन की ओर पहुंचा था. इसी दौरान अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने जुम्मन चौक अखाड़े को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी.
बताया जा रहा है कि पत्थर दरभंगिया बस्ती की ओर से फेंके गए. अचानक हुए पथराव से जुलूस में शामिल लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और पूरे इलाके में अफरातफरी फैल गई.
हालात बिगड़ने के बाद जुलूस में करतब दिखा रहे अलग-अलग अखाड़ों के कुछ लोग भी आपस में उलझ गए. देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे और मारपीट शुरू हो गई. इससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है.
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद सदर सब-डिविजनल ऑफिसर अभय कुमार तिवारी, सदर सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर राजकिशोर कुमार, थाना प्रभारी मनोज कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए. अधिकारियों ने हालात संभालने के लिए मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में कर लिया. इसके बाद ताजिया जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाया गया.
हालांकि, मामला यहीं शांत नहीं हुआ. कुछ समय बाद रनवे के पास एक बार फिर तनाव पैदा हो गया. यहां भी कुछ लोगों के जरिये पत्थर फेंके जाने की बात सामने आई. इसी दौरान अखाड़ों के बीच चल रहे करतब प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग आपस में भिड़ गए, जिससे फिर मारपीट की नौबत आ गई.
अचानक दोबारा बिगड़े माहौल से लोगों में दहशत फैल गई. जुलूस में शामिल कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागने लगे. पूरे घटनाक्रम में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. फिलहाल पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण होने की बात कही है. पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और अधिकारियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर जुलूस को आगे बढ़ाया. घटना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है.