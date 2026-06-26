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अररिया में मुहर्रम के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश; ताजिया जुलूस पर पथराव के बाद तनाव

Araria Tazia Procession Stone Pelting Case: बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, जब कुछ लोगों मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान दो जगहों पर पत्थरबाजी की. इससे इलाके में तनाव फैल गया है. हालांकि, पुलिस और प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप कर हालात को काबू में कर लिया.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 26, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:14 PM IST
अररिया में मुहर्रम के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश; ताजिया जुलूस पर पथराव के बाद तनाव
Image Credit: ताजिया जुलूस पर पत्थरबाजी कर माहौल खराब करने की साजिश

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