Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Salaam Crime News
  • /मुहर्रम में खूनी खेल! सुनील सहनी ने गोली से बुझाई लाइट, विरोध करने पर ASI मोबीन को मारी गोली, भीड़ ने ली जान

मुहर्रम में खूनी खेल! सुनील सहनी ने गोली से बुझाई लाइट, विरोध करने पर ASI मोबीन को मारी गोली, भीड़ ने ली जान

Bihar Crime News: बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के दौरान खौफनाक घटना देखने को मिली. इमामबाड़े की ट्यूब लाइट बुझाने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. लाइट बुझाने से रोकने पर एएसआई मोहम्मद मोबीन को सुनील सहनी ने गोली मार दी. इसके बाद गुस्साई भीड़ की पिटाई से सुनील की मौत हो गई.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 26, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:40 PM IST
मुहर्रम में खूनी खेल! सुनील सहनी ने गोली से बुझाई लाइट, विरोध करने पर ASI मोबीन को मारी गोली, भीड़ ने ली जान
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुहर्रम में सिर्फ मातम नहीं, खास पकवानों की भी है रिवायत; क्यों बनते हैं लजीज खाने?
Muharram 20261 hr ago
2
Taziya1 hr ago
3
Muharram3 hrs ago
4
muslim news9:24 AM IST
5
muslim news8:37 AM IST