/मुहर्रम में खूनी खेल! सुनील सहनी ने गोली से बुझाई लाइट, विरोध करने पर ASI मोबीन को मारी गोली, भीड़ ने ली जान

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Bihar Muharram News: मुहर्रम के जुलूसों में जहां अखाड़े अपनी कला दिखाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दरभंगा के एक गांव में एक शख्स की सनक ने पूरा माहौल खून से लाल कर दिया. एक ट्यूब लाइट पर चली गोली ने ऐसा बवाल खड़ा किया कि एक पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंच गए, जबकि गोली चलाने वाला नौजवान खुद अपनी जान गंवा बैठा.
दरअसल, यह पूरा मामला बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के उझौल गांव का है, जहां शुक्रवार (26 जून) की सुबह मुहर्रम के दौरान खूनी तांडव देखने को मिला. मामूली बात से शुरु हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि पहले गोली चली और फिर गुस्साई भीड़ ने कथित हमलावर को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.
एबीपी लाइव में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, घटना अखाड़े के इमामबाड़ा के पास हुई. सुबह करीब साढ़े तीन बजे गांव का रहने वाला 31 वर्षीय सुनील सहनी अपने चार साथियों के साथ वहां पहुंचा. आरोप है कि उसने आते ही गोली चलाकर वहां जल रही ट्यूब लाइट बुझा दी. इस हरकत पर वहां मौजूद लोगों ने आपत्ति जताई, और ऐसा करने से रोका.
इसी दौरान 50 वर्षीय बेटे मोहम्मद मोबिन ने भी इसका विरोध किया. यह बात सुनील सहनी को नागवार गुजरी और बात कुछ ही पलों में तीखी बहस में बदल गई. आरोप है कि बहस के दौरान सुनील सहनी ने तमंचा निकालकर मो. मोबिन के पेट में गोली मार दी. गोली लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे.
गंभीर रूप से घायल मोहम्मद मोबिन को तुरंत दरभंगा के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया गया कि वह पटना जिला बल में सहायक अवर निरीक्षक (ASI) के पद पर तैनात हैं और मुहर्रम की छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे.
गोली चलने के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. भीड़ ने सुनील सहनी को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान किसी शख्स ने धारदार फरसे से उसके सिर पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की जानकारी मिलते ही बहादुरपुर थाने की पुलिस गांव पहुंच गई. हालात को देखते हुए पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से दो खाली कारतूस और खून से सना एक फरसा बरामद किया है. वहीं, फॉरेंसिक विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
सदर सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (एसडीपीओ) राजीव कुमार ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है. एसडीपीओ के मुताबिक, फिलहाल गांव में पुलिस कैंप कर रही है, ताकि किसी तरह की नई अप्रिय घटना न हो और हालात पूरी तरह सामान्य है.