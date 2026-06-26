/मुहर्रम में खूनी खेल! सुनील सहनी ने गोली से बुझाई लाइट, विरोध करने पर ASI मोबीन को मारी गोली, भीड़ ने ली जान

इसी दौरान 50 वर्षीय बेटे मोहम्मद मोबिन ने भी इसका विरोध किया. यह बात सुनील सहनी को नागवार गुजरी और बात कुछ ही पलों में तीखी बहस में बदल गई. आरोप है कि बहस के दौरान सुनील सहनी ने तमंचा निकालकर मो. मोबिन के पेट में गोली मार दी. गोली लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे.