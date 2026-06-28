/मुहर्रम में तलवारबाजी पर मुस्लिम दारोगा सस्पेंड, लेकिन कांवड़-रामनवमी और अनुज चौधरी पर सन्नाटा क्यों?

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Bihar News Today: बीजेपी शासित कई राज्यों में पुलिस वर्दी और आचार संहिता के बीच संतुलन को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है. इसी तरह का मामला बिहार से सामने आया है. मुहर्रम के दौरान तैनात एक दारोगा का तलवार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वर्दी में मौजूद अधिकारी का मजहबी जुलूस में इस तरह शामिल होना अब विभागीय कार्रवाई की वजह बन गया है. प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी है.
मुहर्रम के दौरान सार्वजनिक मजहबी कार्यक्रम में एक पुलिस अधिकारी का वर्दी में तलवार लहराते हुए वीडियो वायरल हते ही हड़कंप मच गया. मामला सामने आते ही सीनियर पुलिस अधिकारियों ने जांचे के आदेश दिए और जांच में वीडियो की पुष्टि होने के बाद संबंधित दारोगा के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई.
मुस्तकीम की वीडियो वायरल होने के बाद विवाद
जानकारी के मुताबिक, बिहार के कांटी थाना में तैनात दारोगा मुस्तकीम खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा. जिसमें वह ताजिया जुलूस के दौरान भीड़ के बीच दोनों हाथों में तलवार भांजते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उनके पास सरकारी पिस्तौल भी लगी हुई थी और वह पुलिस वर्दी में मौजूद थे.
SSP ने मुस्तकीम को लाइन हाजिर कर मांगा जवाब
वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद इसकी जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति कांटी थाना में तैनात दारोगा मुस्तकीम खान ही हैं. इसके बाद सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) कांतेश कुमार मिश्र ने तत्काल प्रभाव से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया. इस कार्रवाई की पुष्टि ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह प्रभाकर ने की है. उन्होंने बताया कि दारोगा से इस पूरे मामले में जवाब भी मांगा गया है.
अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में पुलिस आचार संहिता का यह गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि एक वर्दीधारी अधिकारी का इस तरह हथियार के साथ सार्वजनिक मजहबी प्रोग्राम में शामिल होना अनुशासन के खिलाफ माना जाता है. प्रशासन ने कहा है कि अगर दारोगा के जरिया दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप
हालांकि, अब इस मामले के लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है. यूजर्स का कहना है कि सरकार और प्रशासन ने मुस्तकीम खान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की है, और यह कार्रवाई समुदाय विशेष की वजह से की गई है. देश में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मजहबी कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर समय-समय पर कई उदाहरण सामने आते रहे हैं.
खासकर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा, स्वागत और व्यवस्था संभालते हुए भी देखा गया है. इन सरगर्मियों को कई बार जन संपर्क और कम्युनिटी पुलिसिंग के रूप में भी बताया जाता है.
तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी से लेकर कांवड़ तक
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी से जुड़ा मामला भी विवादों में रहा था, जिसमें उन्हें किश्किंधा रथयात्रा या हनुमान यात्रा के दौरान वर्दी में गदा लेकर आगे चलते हुए देखा गया था. इसी तरह कांवड़ यात्रा के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं का स्वागत किया. इस घटना के बाद किसी तरह की विभागीय जांच या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई.
कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस सेवा से जुड़े कई अन्य उदाहरण भी चर्चा में रहे हैं. शामली में 2019 में तत्कालीन एसपी अजय कुमार को कांवड़ियों के पैर दबाते और मालिश करते हुए देखा गया था. आगरा में 2025 के दौरान डीएसपी रिशिका सिंह ने थकी हुई महिला कांवड़ियों के पैर की मालिश की थी. हापुड़ में 2022 में इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह को कांवड़ियों के दर्द से राहत देने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था. इन सभी मामलों में किसी तरह की विभागीय कार्रवाई सामने नहीं आई.
इसके अलावा हापुड़, आगरा और आसपास के जिलों में कई बार पुलिसकर्मियों को कांवड़ियों पर फूल बरसाते और उनका पांव दबाते हुए देखा गया है. इसी तरह से गाजियाबाद में 2019 के दौरान डीएम अजय शंकर पांडे और एसएसपी सुधीर कुमार ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाए थे.
राउरकेला एसपी शोभायात्रा में हुए शामिल, नहीं हुई कार्रवाई
ओडिशा के राउरकेला में राम नवमी शोभायात्रा के दौरान पुलिस अधीक्षक (एसपी) नितेश वाधवानी की भूमिका चर्चा में रही है. साल 2024-25 एसपी नितेश वाधवानी ने शोभायात्रा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए. पूरे आयोजन की योजना और सुरक्षा व्यवस्था के अलावा उन्होंने शुभारंभ और उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई मजहबी कामों को भी किया है.
बताया जा रहा है कि इस दौरान वह वर्दी में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे और अखाड़ों और आयोजन से जुड़े अलग-अलग ग्रुपों को सम्मानित भी किया. हालांकि, इस पूरे मामले में एसपी नितेश वाधवानी के खिलाफ किसी भी तरह की विभागीय कार्रवाई, जांच या स्पष्टीकरण देने जैसे कोई कार्रवाई नहीं की गई.