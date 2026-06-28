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मुहर्रम में तलवारबाजी पर मुस्लिम दारोगा सस्पेंड, लेकिन कांवड़-रामनवमी और अनुज चौधरी पर सन्नाटा क्यों?

बिहार में मुहर्रम के दौरान वर्दी में तलवार लहराते वीडियो पर दारोगा मुस्तकीम खान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि दूसरे राज्यों में पुलिस अधिकारियों के बहुसंख्यक समुदाय के मजहबी तकरीबात में शामिल होने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि एक देश, एक कानून और फिर कार्रवाईयों में इतना अंतर क्यों?

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 28, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:50 AM IST
मुहर्रम में तलवारबाजी पर मुस्लिम दारोगा सस्पेंड, लेकिन कांवड़-रामनवमी और अनुज चौधरी पर सन्नाटा क्यों?
Image Credit: (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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