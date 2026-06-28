/मुहर्रम में तलवारबाजी पर मुस्लिम दारोगा सस्पेंड, लेकिन कांवड़-रामनवमी और अनुज चौधरी पर सन्नाटा क्यों?

SSP ने मुस्तकीम को लाइन हाजिर कर मांगा जवाब

वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद इसकी जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति कांटी थाना में तैनात दारोगा मुस्तकीम खान ही हैं. इसके बाद सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) कांतेश कुमार मिश्र ने तत्काल प्रभाव से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया. इस कार्रवाई की पुष्टि ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह प्रभाकर ने की है. उन्होंने बताया कि दारोगा से इस पूरे मामले में जवाब भी मांगा गया है.