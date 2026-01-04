तुम नकाब खींचने पर आंदोलन करते हो और हमारी औरतों को फ्री में देखते हो; काट के नदी में फेंक देंगे!

Advertisement
Munger ​Muslim Street Vendor Assaulted: बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत में बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर हिंसा की घटनाएं घट रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें गांव वाले एक मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर को घेरकर पीट रहे हैं और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 04, 2026, 01:32 PM IST

Mob Threatens Muslim Vendor: देश में हिंदू संगठनों ने इतनी नफरत फैलाई है कि इसका असर गांवों और कस्बों में भी देखने को मिल रहा है. इस बीच बांग्लादेश में स्टूडेंट नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई. हिंसा का असर भारत में देखने को मिल रहा है. बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर आम मुसलमानों को भी परेशान किया जा रहा है. रोजाना किसी न किसी जगह बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर भारत के मुसलमानों के साथ मारपीट की जा रही है. 

इस बीच सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ गांव वाले एक स्ट्रीट वेंडर को घेरकर उसे पीटने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. उन्होंने डॉक्टर नुसरत के बारे में भी विवादित बयान दिए हैं.

वायरल वीडियो में शख्स ने क्या कहा?
वायरल वीडियो में एक शख्स ने मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर से कहा कि बांग्लादेश में लड़ाई हो रही है, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी काटकर नदी में फेंक देंगे तो तुम क्या कर लोगे? जब फेरीवाले ने बताया कि वो बांग्लादेश का नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का है, तो लोगों का बयान और लहजा बदल गया. फिर भी उसे कहा कि नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम औरत का बुर्का खींचा तो पूरा मुसलमान आंदोलन पर उतर गया और तुम फ्री में सभी हिन्दू महिलाओं का मुंह देख रहे हो, तुम को काटा जाए कि छोड़ा जाए?

देश में कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं
गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद भारत के अलग-अलग हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं. देश के कई हिस्सों से वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें साफ तौर पर हिंदू संगठनों के सदस्य मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर्स को परेशान करते, उन्हें "जय श्री राम" और "भारत माता की जय" के नारे लगाने के लिए मजबूर करते दिख रहे हैं. इसके अलावा बिहार के मधुबनी जिले में एक मुस्लिम बिजनेसमैन को भीड़ ने पीट-पीटकर मारने की कोशिश की और नवादा जिले में एक मुस्लिम बिजनेसमैन को सच में पीट-पीटकर मार डाला गया.

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

