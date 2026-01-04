तुम नकाब खींचने पर आंदोलन करते हो और हमारी औरतों को फ्री में देखते हो; काट के नदी में फेंक देंगे!

Mob Threatens Muslim Vendor: देश में हिंदू संगठनों ने इतनी नफरत फैलाई है कि इसका असर गांवों और कस्बों में भी देखने को मिल रहा है. इस बीच बांग्लादेश में स्टूडेंट नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई. हिंसा का असर भारत में देखने को मिल रहा है. बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर आम मुसलमानों को भी परेशान किया जा रहा है. रोजाना किसी न किसी जगह बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर भारत के मुसलमानों के साथ मारपीट की जा रही है.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ गांव वाले एक स्ट्रीट वेंडर को घेरकर उसे पीटने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. उन्होंने डॉक्टर नुसरत के बारे में भी विवादित बयान दिए हैं.

वायरल वीडियो में शख्स ने क्या कहा?

वायरल वीडियो में एक शख्स ने मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर से कहा कि बांग्लादेश में लड़ाई हो रही है, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी काटकर नदी में फेंक देंगे तो तुम क्या कर लोगे? जब फेरीवाले ने बताया कि वो बांग्लादेश का नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का है, तो लोगों का बयान और लहजा बदल गया. फिर भी उसे कहा कि नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम औरत का बुर्का खींचा तो पूरा मुसलमान आंदोलन पर उतर गया और तुम फ्री में सभी हिन्दू महिलाओं का मुंह देख रहे हो, तुम को काटा जाए कि छोड़ा जाए?

Location: Kharagpur, Munger, Bihar A Muslim street vendor from West Bengal was verbally abused and subjected to indecent behavior based on his religious identity, with references made to an incident that occurred in Bangladesh.

देश में कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं

गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद भारत के अलग-अलग हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं. देश के कई हिस्सों से वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें साफ तौर पर हिंदू संगठनों के सदस्य मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर्स को परेशान करते, उन्हें "जय श्री राम" और "भारत माता की जय" के नारे लगाने के लिए मजबूर करते दिख रहे हैं. इसके अलावा बिहार के मधुबनी जिले में एक मुस्लिम बिजनेसमैन को भीड़ ने पीट-पीटकर मारने की कोशिश की और नवादा जिले में एक मुस्लिम बिजनेसमैन को सच में पीट-पीटकर मार डाला गया.