Bihar: पारिवारिक कलह ने लिया राक्षसी रूप! अरबाज का तीन मासूमों पर टूटा कहर, दो की मौत

Purnia News Today: बिहार के पूर्णिया जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. एक नौजवान ने अपने ही रिश्तेदार के तीन छोटे बच्चों पर बेरहमी से हमला कर दिया. इस क्रूर हमले में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक डेढ़ साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है.

यह सनसनीखेज मामला पूर्णिया जिले के रौटा थाना क्षेत्र के डिंगोज गांव का है. पुलिस के मुताबिक, वारदात मंगलवार देर रात की है जब तीनों बच्चे अपने घर में सो रहे थे. तभी आरोपी नौजवान मोहम्मद अरबाज चोरी-छिपे कमरे में घुस गया और वहां सो रहे बच्चों के सिर पर लोहे की रॉड से कई बार वार कर दिए. हमला इतना तेज और अचानक था कि दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृत मासूमों की पहचान इनायत (5 साल) और गुलनाज (3 साल) के तौर पर की गई है. वहीं, बुरी तरह घायल कुलसुम (1.5 साल) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं. इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी अरबाज काफी समय से अपने परिवार से मनमुटाव रखता था. मंगलवार शाम भी परिजनों के बीच एक लड़ाई को रोकने को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान मृत बच्चों के पिता ने अरबाज को शांत रहने की सलाह दी थी. इससे वह और भड़क गया और रात में उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. रौटा थाना प्रभारी कुणाल सौरव ने बताया कि पुलिस ने बुधवार (10 दिसंबर) को मोहम्मद अरबाज और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से इस हमले की वजह और साजिश को लेकर पूछताछ की जा रही है.

