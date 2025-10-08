पुलिस अधिकारी बनकर दिया धोखा! लिव-इन पार्टनर बना हैवान, अमित ने प्रेमिका रुखसार को दी दर्दनाक मौत

Patna News Today: बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 22 साल की एक लड़की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना की वीडियो मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. आरोप है कि लड़की के लिव-इन पार्टनर अमित कुमार ने हत्या की है. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

मिली जानकारी के मुताबिक, पटना में 22 साल की सोफिया परवीन उर्फ रुखसार की मौत हो गई. रुखसार के लिव-इन पार्टनर अमित कुमार ने किसी बात से नाराज होकर उसे बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की बालकनी से नीचे धक्का दे दिया. यह मामला तब सामने आया जब रुखसार के गिरने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी.

बिल्डिंग से गिरने की वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अपार्टमेंट से गिरकर पास के एक स्कूल की बाउंड्री से टकराई और जमीन पर आ गिरी. घटना के बाद आरोपी लिव-इन पार्टनर अमित, रुखसार का शव एक ऑटो से लेकर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले गया. अस्पताल के सीसीटीवी में भी आरोपी मृतका को ले जाते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में आरोपी अमित ने रुखसार के खून से लथपथ शव को स्ट्रेचर पर रखा और वहां से फरार हो गया. रुखसार के परिवार को उसकी मौत की जानकारी एक दोस्त से मिली, जिसने अखबार में खबर पढ़ी थी. तीन दिन बाद परिवार ने मोर्चरी में शव की पहचान की. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

'पुलिस अधिकारी बनकर दिया धोखा'

मृतका की बहन शबाना खातून के मुताबिक, अमित ने खुद को परिवार वालों के सामने पुलिसकर्मी बताया था. वह उनके बेतिया स्थित गांव वाले घर पर भी आया था. शबाना ने बताया, "मेरी बहन नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी. एक दिन वह अमित को लेकर घर आई और बताया कि वह उसका दोस्त है."

शबाना ने बताया कि "अमित ने खुद को मेरे घर पर पुलिस में नौकरी की बात बताई थी. वह स्कॉर्पियो गाड़ी से आया और हमारे घर में एक रात रुका. हमने उसे मेहमान की तरह रखा और अगली सुबह वह बहन को पटना वापस लेकर चला गया था. हमने उस पर पूरा भरोसा किया." शबाना ने कहा, "वह हमारे घर की सबसे होनहार और खुशमिजाज सदस्य थी."

फर्जी दस्तावेजों दिखाकर पर लिया फ्लैट

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस जांच में सामने आया कि अमित और रुखसार पिछले एक महीने से पटना के अशोकपुरी इलाके में सोहो निर्मला अपार्टमेंट में रह रहे थे. पुलिस के मुताबिक, अमित ने फ्लैट किराए पर लेने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया. मकान मालिक ने बताया कि "दोनों खुद को पति-पत्नी बता रहे थे. दस्तावेज असली लग रहे थे, इसलिए मैंने जांच नहीं की." हालांकि, अब पुलिस ने खुलासा किया है कि सभी दस्तावेज फर्जी थे.

आरोपी अमित और ऑटो ड्राइवर की तलाश में पुलिस

दानापुर पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है. पुलिस टीमें आरोपी अमित कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगाता छापेमारी कर रही हैं. साथ ही पुलिस उस ऑटो ड्राइवर की भी तलाश कर रही है, जिसने आरोपी अमित की मदद की थी, रुखसार के शव को अस्पताल तक पहुंचाने में, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उसकी मौत पहले हो गई थी या अस्पताल में पहुंचने के बाद हुई थी.

