/बाबा रामदेव को मुसलमानों के खिलाफ बयान देना पड़ा भारी, बिहार में दर्ज हो गया मुकदमा

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Baba Ramdev Controversial Statement: योग गुरु बाबा रामदेव ने मुसलमानों के बारे में एक विवादित बयान दिया था, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है. बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज हो गया है. इसी बीच 'हक-ए-हिंदुस्तान मोर्चा' के राष्ट्रीय चीफ तमन्ना हाशमी ने बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बाबा रामदेव के बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में धार्मिक उन्माद भड़कने की आशंका पैदा हुई है. शिकायत में इल्जाम लगाया गया है कि 13 जुलाई 2026 की रात टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में बाबा रामदेव ने कहा, "मुसलमानों की जड़ें भी हिंदू धर्म में हैं और सभी के पूर्वज एक ही हैं."
शिकायतकर्ता तमन्ना हाशमी का इल्जाम है कि इस बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इससे समाज में धार्मिक उन्माद भड़कने की आशंका पैदा होती है. शिकायत में बाबा रामदेव (रामकृष्ण यादव) को आरोपी बनाया गया है. शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 और 302 के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत से इस मामले का संज्ञान लेने और कानून के मुताबिक कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है. यह शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 212 के तहत दर्ज की गई है. शिकायत को स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है.
बाबा रामदेव ने क्या कहा?
दरअसल, बाबा रामदेव ने एक सभा को संबोधित करते हुए देवबंद का जिक्र किया और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया. रामदेव ने कहा, "हमारे हरिद्वार के पास एक देवबंद है. मुझे 2009 में वहां आमंत्रित किया गया था. मैंने उनसे कहा था कि हमारे मजहब भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं." उन्होंने आगे कहा, "किसी को भी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से डरने की जरूरत नहीं है. हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य-वैदिक थे. ये हमारे सामने बिल्कुल साफ लिखा है."
'मुसलमान और ईसाइयों को नहीं है खतरा'
बाबा रामदेव ने आगे कहा, "कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, तो मुस्लिम कहां जाएंगे? बस अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपना लीजिए. आप दाढ़ी रखें या कटवा लें, अपनी पसंद की कोई भी पोशाक पहनें, लेकिन अपना चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखें. हिंदुस्तान में मुसलमानों या ईसाइयों के लिए कोई खतरा नहीं है."