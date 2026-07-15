/बाबा रामदेव को मुसलमानों के खिलाफ बयान देना पड़ा भारी, बिहार में दर्ज हो गया मुकदमा

Baba Ramdev Controversial Statement: योग गुरु बाबा रामदेव ने मुसलमानों के बारे में एक विवादित बयान दिया था, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है. बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज हो गया है. इसी बीच 'हक-ए-हिंदुस्तान मोर्चा' के राष्ट्रीय चीफ तमन्ना हाशमी ने बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बाबा रामदेव के बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में धार्मिक उन्माद भड़कने की आशंका पैदा हुई है. शिकायत में इल्जाम लगाया गया है कि 13 जुलाई 2026 की रात टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में बाबा रामदेव ने कहा, "मुसलमानों की जड़ें भी हिंदू धर्म में हैं और सभी के पूर्वज एक ही हैं."