Nawada Mob Lynching: MLA कौशल कर रहे अतहर के आरोपियों की मदद, खान का गंभीर इल्जाम

Nawada Mob Lynching Update: बिहार के नवादा में अतहर की हुई मॉब लिंचिंग के मामले में पूर्व एमएलए पप्पू खान ने मौजूदा विधायक कौशल यादव पर गंभीर इल्जाम लगाया है. उनका कहना है कि विधायक आरोपियों की मदद कर रहे हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 24, 2025, 09:29 AM IST

Trending Photos

Nawada Mob Lynching Update: बिहार के नवादा ज़िले में हाल ही में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. इस मामले में पूर्व विधायक पप्पू खान ने नवादा के पूर्व राजद विधायक कौशल यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पप्पू खान का कहना है कि कुछ राजनीतिक लोग अपराधियों को संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है[.

MLA कौशल यादव पर आरोपियों को बचाने का इल्ज़ाम

पूर्व विधायक पप्पू खान ने साफ शब्दों में कहा कि अपराधियों का कोई मजहब या जाति नहीं होती, अपराध केवल अपराध होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजद से जुड़े कुछ नेता दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. पप्पू खान ने प्रशासन से मांग की कि मॉब लिंचिंग की इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. 

जिले में इस साल की तीसरी मॉब लिंचिंग

उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर मानवता और संविधान की रक्षा करना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है. इस बीच, 50 वर्षीय मोहम्मद अतहर हुसैन की कथित हत्या इस साल नवादा ज़िले में मॉब लिंचिंग की तीसरी घटना बताई जा रही है. इससे पहले फरवरी और अगस्त में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थीं, हालांकि वे सांप्रदायिक प्रकृति की नहीं थीं.

क्या है पूरा मामला?

मोहम्मद अतहर हुसैन मूल रूप से नालंदा ज़िले के बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र के गगन दीवान गांव के रहने वाले थे. वह पेशे से कपड़े बेचने का काम करते थे और साइकिल से गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचते थे. वह नवादा में अपने ससुराल वालों के साथ रहते थे. 5 दिसंबर को कपड़े बेचकर लौटते समय उनकी साइकिल का टायर पंचर हो गया. मरम्मत की दुकान का रास्ता पूछने के बाद नोआ ब्लॉक के भट्टापर गांव में चार-पांच लोगों ने उन्हें रोक लिया.

हुसैन के वीडियो ने मचाई सनसनी

परिजनों के मुताबिक, आरोपियों ने उनका नाम पूछा और जब यह पता चला कि वह मुस्लिम हैं, तो उनसे 16 से 18 हजार रुपये लूट लिए गए. इसके बाद उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. एक वीडियो में वह अपने साथ हुई घटना का जिक्र करते दिख रहे हैं.

पेट्रोल डालकर बेरहमी से पीटा गया

वीडियो में हुसैन कहते हैं,"मैं डुमरी कपड़े बेचने गया था और लौटने में थोड़ा देर हो गई. रात करीब 8 बजे का समय था. भट्टा के पास पहुंचते ही परेशान किया जाने लगा. उन्होंने बताया कि पैसे, कपड़े और साइकिल लूटने के बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया. उन्होंने कहा कि आरोपियों ने उनकी पैंट खोलकर यह जांच की कि वह मुस्लिम हैं या नहीं. इसके बाद उन पर पेट्रोल डाला गया और बेरहमी से पीटा गया.

प्लास से काटा कान

हुसैन ने बताया कि किसी ने डंडे से मारा, किसी ने रॉड से, किसी ने प्लास से उनका कान काटा, उंगलियां तोड़ी गईं और शरीर को जलाया गया. उन्होंने कहा कि आरोपी उनकी छाती पर चढ़कर बैठ गए, जिससे उनके मुंह से खून निकलने लगा और उनका हाथ भी तोड़ दिया गया.

हुसैन के मुताबिक, बाद में एक व्यक्ति, जिसे उन्होंने 'फरिश्ता' बताया, मौके पर आया और उसने इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल किया. पुलिस करीब रात 2:30 बजे मौके पर पहुंची और उन्हें रोह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां से उन्हें नवादा सदर अस्पताल और फिर पावापुरी स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान (VIMS) रेफर किया गया, जहां 12 दिसंबर को उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार

मोहम्मद अतहर हुसैन अपने पीछे पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों दो बेटियां और एक बेटे को छोड़ गए हैं. पुलिस के अनुसार, इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं. गिरफ्तार किए गए नौ वयस्क आरोपियों की पहचान श्री यादव, रंजन कुमार, केदार यादव, गरीबन यादव, यदु यादव, चंदन यादव, पीयूष कुमार, सिकंदर कुमार और विपुल कुमार के तौर पर हुई है.

