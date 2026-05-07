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बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू गायब! अल्पसंख्यक आयोग ने उठाए सवाल

Bihar Urdu Controversy: बिहार में प्रस्तावित 208 नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू विषय को शामिल नहीं किए जाने पर विवाद बढ़ गया है. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने सरकार से नए कॉलेजों में उर्दू विभाग और शिक्षकों के पद मंजूर करने की मांग की है, ताकि उर्दू भाषी छात्रों को पढ़ाई में परेशानी न हो.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 07, 2026, 11:17 AM IST

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बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू गायब! अल्पसंख्यक आयोग ने उठाए सवाल

Bihar News: बिहार में बनने वाले 208 नए डिग्री कॉलेजों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. उर्दू भाषी समाज और कई सामाजिक संगठनों का इल्जाम है कि सरकार ने इन नए कॉलेजों में उर्दू विषय को जगह नहीं दी है. इसको लेकर लोगों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है. अब बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मामले पर चिंता जताई है और सरकार से दोबारा विचार करने की मांग की है.

दरअसल, बिहार सरकार सात निश्चय योजना के तहत राज्य के अलग-अलग ब्लॉकों में 208 नए डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है. इन कॉलेजों में हिंदी, अंग्रेजी और दूसरे विषयों के लिए शिक्षकों के पद तो मंजूर किए गए हैं, लेकिन उर्दू विषय के लिए कोई पद नहीं रखा गया. यही बात अब उर्दू बोलने वाले लोगों को परेशान कर रही है.

अल्पसंख्यक आयोग ने क्या कहा?
अल्पसंख्यक आयोग का कहना है कि बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी भाषा है. ऐसे में नए कॉलेजों में उर्दू विभाग को शामिल नहीं करना सही फैसला नहीं माना जा सकता. आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बिलियारी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है. पत्र में कहा गया है कि अगर नए कॉलेजों में उर्दू की पढ़ाई शुरू नहीं की गई, तो उर्दू पढ़ने वाले छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. उन्हें मजबूरी में दूसरा विषय चुनना पड़ेगा या फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जाना होगा. इससे गरीब और गांव के छात्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हर परिवार अपने बच्चों को बाहर भेजने में सक्षम नहीं होता.

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जदयू ने लिया स्टैंड
आयोग ने यह भी कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राज्य की भाषा नीति के खिलाफ माना जा सकता है. उनका कहना है कि जब उर्दू को बिहार में आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है, तो उच्च शिक्षा में उसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है. इस मामले को लेकर जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी भाषा है और इसका दर्जा हमेशा बना रहेगा. उन्होंने भरोसा जताया कि नई एनडीए सरकार इस मामले पर सकारात्मक फैसला लेगी और उर्दू को उसका हक मिलेगा. वहीं, उर्दू से जुड़े संगठनों और बुद्धिजीवियों का कहना है कि उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि बिहार की संस्कृति और इतिहास का अहम हिस्सा है. बड़ी संख्या में छात्र उर्दू माध्यम से पढ़ाई करते हैं और आगे कॉलेज स्तर पर भी इसी विषय में पढ़ना चाहते हैं. ऐसे में नए कॉलेजों में उर्दू विभाग नहीं होने से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:- इलाहाबाद हाई कोर्ट से फातिमा को बड़ी राहत, ‘धर्म परिवर्तन’ केस में मिली जमानत

 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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