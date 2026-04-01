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प्रसव के बाद सोनी खातून की मौत; डॉक्टर और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

Bihar Crime News: इमरान अंसारी की पत्नी सोनी खातून को प्रसव के लिए इस निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के जरिए बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन इसके बाद सोनी खातून की मौत हो गई. अब सोनी खातून के मायके वालों ने उसके ससुरालवालों पर डॉक्टर के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया  है. पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है.  

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 01, 2026, 09:02 AM IST

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प्रसव के बाद सोनी खातून की मौत; डॉक्टर और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

Bihar Crime News: बिहार के पश्चिम चंपारन से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां रामनगर थाना क्षेत्र के नेपाली टोला स्थित संजीवनी हेल्थ केयर नाम के एक निजी अस्पताल से ऑपरेशन के दौरान एक नवविवाहिता महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला को जानबूझकर गलत इंजेक्शन देकर मार दिया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक चौतरवा थाना क्षेत्र के रायबारी महुआ निवासी इमरान अंसारी की पत्नी सोनी खातून को प्रसव के लिए इस निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के जरिए बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद सोनी की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने अस्पताल के कथित डॉक्टर नंदलाल यादव के साथ मिलकर साजिश रची और गलत दवा देकर उसकी हत्या कर दी.

घटना के बाद ससुराल पक्ष नवजात बच्चे को लेकर मौके से फरार हो गया, जिससे शक और गहरा गया है। मृतका के परिवार वालों ने यह भी बताया कि दहेज में 20 लाख रुपये की गाड़ी की मांग को लेकर सोनी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी कारण सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की गई.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। एसडीपीओ के निर्देश पर एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस फरार आरोपियों और नवजात बच्चे की तलाश में छापेमारी कर रही है. अस्पताल संचालक और कथित झोलाछाप डॉक्टर भी घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं.

परिजनों का आरोप है कि यह क्लिनिक लंबे समय से बिना सही व्यवस्था और कागजात के चल रहा था और यहां पहले भी कई लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। फिलहाल मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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